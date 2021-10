Conductor fue linchado tras intentar atropellar con su camión a peatones Melguin López Santos, de 40 años, un residente de Los Angeles, murió tras recibir una brutal golpiza. El chofer de un camión fue acusado de intentar atropellar a varias personas. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un chofer en California estaba intentando atropellar a peatones con su camión, según testigos. El hombre fue sacado a la fuerza de su vehículo y fue asesinado a golpes, reportó USA Today. Seg´un informó el departamento del alguacil en un comunicado, el incidente ocurrió el sábado en la mañana cuando le dijeron al hombre que se fuera del restaurante Rock It Sports Lounge & Grill en Hawthorne, una ciudad al sur de Los Ángeles. El hombre supuestamente fue a buscar su camión y regresó, manejando su vehículo por encima de la acera y casi atropellando a varios clientes del restaurante. Personas llamaron a la policía quejándose de que un chofer estaba intentando atropellar a la gente. El chofer perdió control del camión y se estrelló contra un árbol. Fue entonces cuando varias personas que estaban en el restaurante sacaron al chofer de su camión a la fuerza y comenzó la agresión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Police crime scene Credit: Getty Images Los policías de Hawthorne encontraron al chofer tirado en el suelo, con heridas tras sufrir una brutal golpiza. Al llegar los paramédicos intentaron revivirlo pero el chofer fue pronunciado muerto en la escena. El médico forense de Los Ángeles identificó a la víctima como Melguin López Santos, de 40 años, un residente de Los Angeles. Mónica Pérez, la esposa del chofer, ruega a quienes tengan información sobre la muerte de su esposo que hablen con la policía. "Es injusto, siento que alguien sabe algo", dijo Pérez al canal KNBC-TV, asegurando que la familia está desconsolada. La policía reveló que la pelea fue captada en cámaras de seguridad.

