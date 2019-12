Frank Ordoñez, un joven padre y chofer de UPS, murió en un tiroteo en Miami tras ser secuestrado por ladrones El chofer de UPS Frank Ordoñez, de 27 años, fue tomado como rehén por dos ladrones armados que asaltaron una joyería en Miami. La muerte del joven ecuatoriano ha conmocionado a su comunidad. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Frank Ordoñez, un joven padre ecuatoriano de 27 años, perdió la vida trágicamente tras ser secuestrado en Miami el jueves. Unos ladrones armados que asaltaron una joyería en Coral Gables tomaron como rehén al chofer, que había salido a hacer su ruta diaria, y lo usaron como escudo al ser enfrentados por la policía en una persecución fatal en Miramar. La policía disparó contra el camión, matando a los asaltantes y también a Ordoñez y a otra persona que estaba en su auto en la misma autopista I-75. El incidente ocasionó cuatro muertes y ha causado conmoción en la comunidad. Frank era padre de dos niñas, de 5 y 3 años, reportó El Nuevo Herald. El padrastro de Ordóñez, Joe Merino, culpó a la policía de no hacer nada por salvar la vida de Frank durante la balacera. Merino preguntó porqué no se usó un equipo SWAT y se controló mejor la situación para evitar la muerte de inocentes. Image zoom “En enero ya iba a tener una ruta fija”, dijo Merino sobre su hijastro, quien recién había empezado a manejar tras trabajar durante años cargando los camiones de UPS. “Todo era para sus hijas”, añadió sobre el trabajador joven. “¿Cómo le digo a dos niñas de tres y cinco años que su papá no va a regresar a casa?”, preguntó entre lágrimas Merino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Nos entristece profundamente saber que un conductor de UPS fue víctima de este absurdo acto de violencia. Expresamos nuestras condolencias a la familia y a los amigos de nuestro empleado y a las demás víctimas inocentes involucradas en el incidente”, expresó UPS en un comunicado. “Frank se unió a UPS en julio de 2016, trabajando primero como manejador de paquetes y luego como conductor”. El FBI confirmó que los dos ladrones — identificados como Lamar Alexander y Ronnie Jerome Hill— y otra persona que estaba dentro de un automóvil en la misma autopista también murieron en el tiroteo. Roy Ordoñez, el hermano de Frank, creó una página GoFundMe para recaudar fondos para los gastos del funeral y para las hijas del fallecido chofer de UPS. “No merecía morir como murió, solo iba a trabajar para mantener a sus dos hijas, que tanto amaba, y que ahora se quedan sin padre”, dice su conmovedor mensaje. Advertisement

Close Share options

Close View image Frank Ordoñez, un joven padre y chofer de UPS, murió en un tiroteo en Miami tras ser secuestrado por ladrones

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.