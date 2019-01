Chofer de autobús rescata a bebé que estaba sola cerca de una autopista Lena Hansen Una chofer de autobús en Milwaukee rescató a una bebé que se encontró sola cerca de una autopista. El video se ha vuelto viral y ha conmovido a muchos tras ser reproducido por múltiples medios como ABC News. Irena Ivic dijo a WLS que vio a la niña menor de 1 año corriendo al lado de un puente cerca de la autopista. La niña estaba vestida con un pañal y un mono de bebé. “Dios mío yo estaba tan afectada. No podía creer que alguien habría podido dejar a una niña en la calle”, dijo Ivic a WLS. “La bebé estaba tan atemorizada y lloraba. Ella no sabía que hacer ni a donde ir”. Getty Images El video del incidente muestra a Ivic preocupada parando el autobús y recogiendo a la niñita. Cuando regresó al autobús con la niña en brazos, la chofer le dijo a los pasajeros: “Estoy temblando”. Una pasajera se quitó su chaqueta para cubrir a la niña. La pequeñita se durmió en los brazos de Ivic. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según las autoridades encontraron a la niña a salvo y sin daños. La policía dijo a WISN que la mamá de la bebé la había dejado afuera durante una crisis de enfermedad mental de la madre. La bebé fue devuelta a su padre Hasan Ali Abdul Kasim, quien dijo que su esposa quería llevar a la niña a la iglesia la mañana del incidente. Según dijo el padre a WITI, la madre probablemente se olvidó de la niña debido que padece una enfermedad mental. La chofer sin duda salvó a la bebé de un grave peligro. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

