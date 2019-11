Hombre acusado de manejar embriagado y matar a familia que caminaba recolectando dulces en Halloween Hombre fue acusado de manejar embriagado y de atropellar a una familia que buscaba caramelos el día de Halloween By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Joseph Awaida, Raihan Dakhil, y Omar, su hijo de tres años, salieron a caminar y a recolectar caramelos la noche de Halloween sin sospechar que terminaría en tragedia. La familia fue atropellada por un chofer que supuestamente manejaba borracho. Los tres iban caminando sobre las 10 p.m. por la acera cuando un auto Toyota Sequoia 2002 los embistió repentinamente. La familia fue llevada de emergencia a un hospital cercano pero murió de las heridas causadas por el fatal accidente, informó el departamento de policía de Long Beach. Una cuenta de GoFundMe fue creada por los familiares para ayudar a pagar los gastos funerales. El chofer, identificado como Carlo Navarro, un residente de Long Beach, “manejó por encima de la acera y golpeó a los tres peatones”. El padre Joseph, de 30 años, murió poco después de llegar al hospital. Su hijo Omar murió dos días después y la madre, Raihan, de 32 años, falleció el domingo. Image zoom GoFundMe Navarro, de 20 años, fue detenido por las autoridades al llegar a la escena, donde lo investigaron por manejar bajo la influencia del alcohol. El hombre luego fue arrestado y enfrenta cargos por manejar embriagado y por homicidio vehicular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Documentos oficiales obtenidos por PEOPLE mostraron que Navarro fue liberado el 1 de noviembre tras pagar una fianza de $100,000. Aún no se sabe cuándo empezará su juicio. La familia Awaida era muy querida en su comunidad y muchos de sus amigos y vecinos han expresado su dolor en redes sociales y asistirán a vigilias en su honor. Que en paz descansen. Cualquier persona que tenga información sobre este accidente por favor contactar al Detective Sirilo García del Departamento de Policía de Long Beach llamando al 562-570-7355 o en su correo electrónico sirilo.garcia@longbeach.gov. También puede dar información de manera anónima llamando a “LA Crime Stoppers” al 1-800-222-TIPS (8477). Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Hombre acusado de manejar embriagado y matar a familia que caminaba recolectando dulces en Halloween

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.