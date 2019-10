Chofer acusado de dispararle a un bebé en el estómago tras incidente de furia en la carretera Un chofer está acusado de dispararle a un bebé en el estómago tras enfurecerse por un incidente de tráfico. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un chofer fue arrestado en Baltimore y enfrenta cargos de intento de asesinato tras supuestamente dispararle a un bebé de dos años en el estómago tras enfurecerse por un incidente de tráfico. Javon Johnson, de 33 años, está acusado de dispararle al niño que estaba sentado en otro carro. Habían varios autos parados en una luz roja y cuando cambió a verde uno de los carros no se movió. Otro carro detrás comenzó a pitar y tocar el claxón, mostrando molestia. Eso fue todo lo que ocurrió para enfurecer a Johnson, uno de los choferes, quien persiguió al otro auto y le disparó, hiriendo gravemente al bebé que iba dentro, según las autoridades. Image zoom Baltimore Police Department Durante una conferencia de prensa, el comisionado de la policía Michael Harrison describió el incidente como “un acto cobarde y violento que creemos fue un acto de furia en la carretera”. El detective Jeremy Silbert confirmó a PEOPLE que el bebé continuaba en el hospital, recibiendo tratamiento médico por sus heridas. Las autoridades revelan que esperan que el niño sobreviva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Crímenes como esto simplemente no pueden pasar y no serán tolerados en una sociedad civilizada y una gran ciudad como Baltimore”, añadió Harrison. Johnson sigue en custodia de la policía y aún no se sabe si tiene un abogado y si se declarará culpable o inocente. Advertisement EDIT POST

