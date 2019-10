Chofer acusada de asesinar a niña de dos años. Los detalles del caso Una chofer está acusada de matar a niña de dos años, quien era la hija de su supuesto amante. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Dos meses después de encontrar el cadáver de una niña de dos años en un parque en Pensilvania, la chofer Sharena Nancy, de 25 años, fue acusada del asesinato de la pequeña Nalani Johnson. Las autoridades confirmaron a PEOPLE que Nancy fue acusada del homicidio de la niña, quien es la hija del supuesto amante de la chofer. La mujer también enfrenta cargos por desecrar el cadáver de la menor. Nalani fue reportada como desaparecida el pasado 31 de agosto y sus restos fueron encontrados tres días después en un parque público en Blairsville. Unas horas antes, la policía arrestó a Nancy, acusándola inicialmente de haber secuestrado a la niña y de esconder información sobre su paradero. Durante la investigación, los detectives revelaron que el padre de la niña había tenido una relación romántica con Nancy en los meses previos al secuestro y asesinato de la bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom ALLEGHENY COUNTY POLICE El padre de la niña aseguró a la policía que él iba como pasajero con su hija en un carro que tenía calcomanías de Uber y de Lyft manejado por Nancy. El hombre iba con la niña y con un amigo en el carro y cuando los dos hombres se bajaron, la chofer huyó con la bebé en el carro, secuestrando a la niña. El padre informó a la policía que trató de llamar a Nancy pero ella no le respondió. La chofer fue arrestada pero no había rastros de la niña hasta que fue encontrada muerta. La chofer alegó a las autoridades que el padre de la niña le había pedido que le llevara a Nalani a un individuo a quien el padre supuestamente le había vendido la niña por $10,000. La mujer aseguró que había dejado a la niña con una persona que tenía una camioneta plateada con placas de otro estado y se había ido. Nancy está en la cárcel esperando su juicio. Advertisement

