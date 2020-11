Close

Niño de 5 años se traga 123 cuentas magnéticas mientras veía televisión: sobrevive tras ser operado La milagrosa operación duró cuatro largas horas para poder extraerle todos los peligrosos balines que tenía incrustados en el estómago. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una nueva y extraordinaria cirugía realizada en China está causando sorpresa. Luego de que hace días se revelara que a un hombre de la provincia de Jiangsu le había sacado casi 20 gusanos vivos de un ojo, ahora se da a conocer que un niño de 5 años ha sobrevivido luego de que le sacaran del estómago 123 cuentas magnéticas. Según explica Guiyang Evening News el pasado 27 de octubre el menor se encontraba viendo televisión con su hermana de 12 años mientras sus padres trabajaban. En determinado momento la niña notó que su hermanito se estaba ahogando y le dio agua para que pudiese respirar de nuevo. Cuando llegaron sus padres ella les contó que su hermanito se había tragado una cuenta. Posteriormente, un médico les dijo que el niño evacuaría el balín por medio de su excremento, pero eso no ocurrió. Cuatro o cinco días después la familia decisió llevar al niño -cuyo nombre no ha sido identificado- al Hospital Afiliado de la Universidad de Medicina de Guizhou. Para gran sorpresa de los médicos cuando le hicieron una radiografía al niño descubrieron que tenía un enorme bulto de cuentas incrustadas en el estómago y de inmediato lo llevaron al quirófano. Sorprendente vista interior del estómago del niño: Image zoom Credit: Hospital Afiliado de la Universidad de Medicina de Guizhou La cirugía de un hombre en China al que le sacaron casi 20 gusanos vivos causó impacto: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es raro el ver que alguien se trague tantas [cuentas magnéticas]. Porque el número de cuentas es relativamente grande, la duración de la operación fue larga y el proceso difícil", exclamó todavía maravillado el médico Wanwei Chen, quien estuvo a la cabeza de la cirugía de cuatro largas horas. "Dos de los instrumentos quirúrgicos [que usamos] se desgastaron. Fue sumamente difícil sacar todas las bolitas", añadió. Afortunadamente el paciente se está recuperando. El extraordinario caso sobresale por la alarmante cantidad de niños y bebés en todo el mundo que han enfermado con gravedad, y en muchos casos, fallecido, tras ingerir objetos magnéticos. El caso más reciente ocurrió en Australia, cuando una niñita de solo 3 años se tragó una pila tipo "botón' que desafortunadamente le causó la muerte. ¡Hay que tener mucho cuidado!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Niño de 5 años se traga 123 cuentas magnéticas mientras veía televisión: sobrevive tras ser operado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.