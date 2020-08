Chilena en problemas por llamar a su empresa de miel "Miel Gibson" Todo iba bien para esta empresaria que comenzó su humilde empresa tras quedarse sin trabajo por la pandemia... Hasta que recibió una carta de los abogados de Mel Gibson. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno puede tener la mejor idea empresarial, pero también puede meterse en graves problemas si no está correctamente asesorado. Eso le pasó a esta creativa chilena, Johanna Agurto, a quien no se le ocurrió un mejor nombre para su modesta empresa de miel que llamarle “Miel Gibson”. El frasco que portaba el dulce manjar, llevaba además una foto de Mel Gibson caracterizado como su personaje en Braveheart, William Wallace, bajo el slogan “Solo para valientes”, algo que finalmente terminó llamando la atención del equipo del actor. Todo fue bien “hasta que me llegaron las amenazas de los abogados de Mel”, comunicó la ingeniosa empresaria el pasado miércoles en Twitter. Ellos le hicieron saber que debía retirar su producto de la venta de inmediato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Legih Breechen, abogado de Mel Gibson, reveló a Reuters que buscaban “evitar el uso de la imagen de Gibson, no censurar el nombre de la miel” y añadió que “necesitas obtener un permiso para usar o duplicar un fotograma de una película, que es propiedad del estudio respectivo que lanzó la película”, aseguró. Al final, todo quedó en un susto y la chilena ha logrado publicidad mundial gracias a su simpática invención. Eso sí, después de quedarse sin empleo por culpa del coronavirus y de intentar sacar adelante este nuevo negocio para paliar los efectos económicos de la pandemia, los tarros de Miel Gibson no podrán llevar la foto del actor y ya están trabajando en un nuevo logotipo que no les meta en más problemas... ¡Bravo! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

