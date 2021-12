Chile legaliza el matrimonio gay en histórica votación El Congreso chileno aprobó una ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en un hito para la conservadora nación sudamericana luego de una batalla legal de una década. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir CHILE-PRIDE-PARADE CHILE-PRIDE-PARADE | Credit: Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) (Photo by MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images) El Congreso de Chile aprobó el martes una ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, en un hito para la conservadora nación sudamericana luego de una batalla legal de una década y con el país delicadamente preparado de cara a la encrucijada de las elecciones de este mes. "Hoy es un día histórico, nuestro país ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, un paso más en materia de justicia, en materia de igualdad, reconociendo que el amor es amor", dijo la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, tras la votación. El Senado y la Cámara Baja del Parlamento de Chile votaron fuertemente a favor del proyecto de ley el martes, que previamente había sido aprobado parcialmente en noviembre antes de que el Senado lo enviara de vuelta a un comité para aclarar ambigüedades. El actual presidente Sebastián Piñera, quien dejará el cargo en marzo, ha respaldado el proyecto de ley y se espera que lo firme. La votación culmina un proceso que comenzó en 2017, cuando se presentó el primer proyecto de ley, respaldado por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Chile está ahora preparado para unirse a los más de 20 países a nivel mundial con matrimonio legal entre personas del mismo sexo, incluidos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay en América Latina. "Es difícil creer que hoy estemos dando este paso", dijo Rolando Jiménez del grupo de derechos LGBT Movilh, uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley y que ayudó a encabezar el impulso de Chile para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo durante más de una década. Chile elegirá un nuevo presidente el 19 de diciembre, eligiendo entre el progresista Gabriel Boric y el conservador social José Antonio Kast, un católico practicante. CHILE-RIGHTS-SAME SEX MARRIAGE-BILL CHILE-RIGHTS-SAME SEX MARRIAGE-BILL | Credit: (Photo by MARTIN BERNETTI/AFP via Getty Images) Los dos ofrecen visiones tremendamente diferentes para el futuro del país. Si bien Kast no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, había dicho que habría firmado el proyecto de ley de todos modos si hubiera sido aprobado por el Congreso durante una posible presidencia de su país. Chile ha tenido durante mucho tiempo una reputación conservadora incluso en comparación con sus pares latinoamericanos profundamente católicos. Aún así, una gran mayoría de chilenos ahora apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo y los chilenos han mostrado signos de moverse hacia la izquierda en temas sociales y culturales en los últimos años. Las uniones civiles están permitidas en Chile desde 2015, lo que brinda a las parejas del mismo sexo muchos, pero no todos los beneficios de las parejas casadas, como el derecho a la adopción. La ley, que entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Boletín Oficial, fue aclamada por grupos de derechos y parejas, abriendo la puerta para que ambos padres en una pareja del mismo sexo reciban pleno reconocimiento legal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto es motivo de celebración para toda la sociedad chilena", dijo Isabel Amor, directora ejecutiva del grupo por la igualdad Iguales. "No sólo las personas que tienen una relación del mismo sexo podrán casarse, sino que cientos de niños y adolescentes obtendrán reconocimiento por sus dos madres o sus dos padres".

