Chick-fil-A lanza un nuevo platillo para desayunar inspirado en el delicioso sabor del chorizo, ¡tienes que probarlo! Chorizo Cheddar Egg Bites, la más reciente creación de la cadena restaurantera, estará disponible en ciudades selectas, ¡tenemos los detalles en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ChickFilA Egg Bites Credit: Cortesía Chick-fil-A ¡La más reciente creación de Chick-fil-A para el desayuno tiene un delicioso sabor latino! Se trata de Chorizo Cheddar Egg Bites el nuevo platillo que la cadena ofrecerá al público en ciudades selectas. Los bocaditos mañaneros tienen el delicioso sabor ahumado y con especias de la tradicional salchicha que se originó en España pero que es inmensamente popular en América Latina, especialmente para el desayuno. "Chick-fil-A siempre está creando nuevas opciones para ofrecer a sus clientes, comidas deliciosas con una variedad de ingredientes inesperados", explica en exclusiva a People en Español Stuart Tracy, líder culinario senior de Chick-fil-A sobre este rico platillo de desayuno que estará disponible a partir de este 22 de agosto en localidades selectas del país. "Los nuevos Chorizo Cheddar Egg Bites son preparados en nuestros restaurantes cada mañana y brindan exactamente lo que nuestros clientes esperan: un sabroso plato principal y completo", prosigue. "El chorizo es conocido por su perfil de sabor intenso y ahumado que realmente brinda un delicioso y poderoso desayuno". Chorizo Cheddar Egg Bites es el primer platillo de desayuno que Chick-fil-A ha lanzado desde la creación del popular Hash Brown Scramble Bowl —en el 2017—. Este rico desayuno sólo estará disponible por tiempo limitado y en las siguientes localidades: Augusta, Georgia; Aiken, Carolina del Sur; Columbus, Ohio; Norfolk y Portsmouth, Virginia; Miami y Nueva Orleans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Pero ojo! Como en todas estas cosas, si el platillo se convierte en favorito de la clientela, podría saltar directamente al menú permanente de Chick-fil-A. "Los comentarios de los clientes nos ayudarán a determinar si los nuevos mini bocados de desayuno se incluirán en los menús de todo el país en el futuro", se dijo por medio de un comunicado obtenido por People en Español. ¡Habrá que probarlo!

