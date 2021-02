Close

Muere la leyenda del jazz Chick Corea El aclamado maestro del teclado perdió la batalla contra el cáncer a los 79 años. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El legendario jazzista Armando Anthony Corea, mejor conocido como Chick Corea, falleció el pasado martes a causa de un cáncer. Su familia lo confirmó en un comunicado en la web del músico, quien revolucionó el género del jazz con composiciones como "Spain", "500 Miles High" y "Leprechaun's Dream" que mostraban su capacidad para fusionar estilos y sonidos. "Fue un esposo, padre y abuelo amado, así como un gran mentor y amigo para muchos. A través de su trabajo y las décadas que pasó viajando el mundo, llegó e inspiró la vida de millones [de personas]", reza el comunicado. La página web del músico señala que "la forma rara de cáncer" que le causó la muerte le fue diagnosticado hace poco tiempo. También comparte un mensaje póstumo de Corea a sus seguidores, en el que los insta a expresar su creatividad para el disfrute del mundo. "Quiero agradecer a todos aquellos que me han ayudado en mi viaje por mantener el fuego de la música brillando. Es mi deseo que aquellos que tengan una inclinación a tocar, escribir, presentarse, o lo relacionado, que lo hagan", aconseja. "Si no por ustedes, entonces por nosotros. No es solo porque el mundo necesita más artistas, sino porque es simplemente muy divertido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El compositor, además, agradece a sus amigos y colegas, a quienes consideraba también su familia. "Ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos ustedes. Mi misión siempre ha sido brindar la alegría de crear [arte] donde sea que puedo, y haber podido lograrlo con todos los artistas que tanto admiro ha sido la riqueza de mi vida", asegura en el texto. Image zoom Credit: Selin Alemdar/Redferns via Getty Images Durante su carrera, Corea acumuló 23 premios Grammy y se convirtió en uno de los 10 artistas más nominados en la historia del galardón junto a Quincy Jones y Beyoncé. Grabó más de 80 discos y formó parte del destacado grupo del legendario Miles Davis, una colaboración que marcó su carrera. Nacido el 12 de junio de 1942 en Chelsea, Massachusetts, Corea aprendió a tocar el piano y la batería a una temprana edad y de joven se mudó a Nueva York en busca de una carrera. Una de sus primeras oportunidades se la dio el percusionista cubano Mongo Santamaría, según NPR. De acuerdo a los críticos, el pináculo de su influencia en el jazz lo marcó su banda Return to Forever, que puso en marcha a principio de los años setenta y por la que pasaron una larga lista de músicos con los que exploró nuevos sonidos e incorporó influencias brasileñas y españolas. "Chick Corea fue el mejor músico improvisando con el que he tocado", escribió el músico John Mayer en Instagram. "Qué enorme pérdida".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere la leyenda del jazz Chick Corea

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.