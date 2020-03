¿Cheques de $1,200 para todos? Así funcionaría el paquete de ayuda por el coronavirus Estas son las formas en que el gobierno busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos ante los efectos de la crisis económica causada por COVID-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con la pandemia del coronavirus en aumento, el presidente Donald Trump y el Congreso se encuentran negociando medidas para aliviar el grave impacto económicos de la crisis ocasionada por el coronavirus, que ha llevado a la paraización total o parcial de grandes sectores de la economía. Las negociaciones en el Senador sobre un paquete de ayuda de $1,8 billones se encuentran estancadas por diferencias entre republicanos y demócratas en su contenido, que en principio busca aliviar con ayudas directas los bolsillos de los contribuyentes y ofrecer enormes créditos a las industrias afectadas por la paralización de la economía. Aquí tratamos de responder a algunas de las preguntas que suscita este debate. ¿Realmente darán cheques a todos? Según el plan a debate en el Senado, se proporcionaría un cheque de $1,200 por individuo y de $2,400 a las parejas que presentan impuestos en forma conjunta. Además, se recibiría $500 por hijo. La cantidad del cheque empezaría a disminuir paulatinamente para los contribuyentes que ganen $75,000 o más en caso de individuos y $150,000 o más en caso de parejas, hasta llegar a cero para quienes ganen al menos $99,000, $198,000 en caso de parejas. Algo importante a destacar es que, al menos en algunas versiones del plan, hay que presentar planilla de impuestos para recibir el cheque, por muy reducido que el ingreso sea. Hay más millones de estadounidenses, la inmensa mayoría pobres, que no presentan planilla, según Vox. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué hay de los días de enfermedad? El presidente Donald Trump firmó la semana pasada una ley que proporciona hasta dos semanas de días de enfermedad pagados (hasta un límite de $571 diarios) para quienes se vean afectados por el virus y hasta 12 semanas pagadas (a un 67% del sueldo) para quienes deban ocuparse de familiares enfermos o de niños porque las escuelas están cerradas. Lo malo es que no cubre a trabajadores de empresas con más de 500 empleados y las que tienen 50 trabajadores o menos pueden pedir quedar exentas. El paquete también ayudará a financiar una expansión en los servicio de ayuda alimentaria estatal y seguro por desempleo. ¿Se darán préstamos a empresas? El plan en el Senado proporcionaría $425,000 millones a la Reserva Federal para dar en créditos a un amplio abanico de empresas y que se unirían a $75,000 millones destinados a sectores específicos de la economía, según el The New York Times. Las desavenencias que han paralizado el plan son, entre otras, que los demócratas consideran que no incluye suficientes condiciones a las empresas que recibirán los préstamos, como que el dinero sirva para impedir despidos o que no se use para simplemente enriquecer sus cuentas. También consideran que no hay suficiente transparencia y proporciona demasiado poder a la administración para decidir quién recibe las ayudas. ¿Qué pasará con los préstamos de empresas y negocios pequeños? Se proporcionaría $350,000 millones en préstamos condonables a empresas con menos de 500 empleados, nunca excediendo el máximo de $10 millones por empresa. La condición para no tener que devolver los préstamos es que sirva para pagar salarios y evitar despidos. Advertisement

