Desgarrador: así fue la despedida del Chef Yisus a su mamá En un emotiva carta de adiós, el querido chef de Despierta América nos rompió el corazón. ¡Mucha fuerza! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jesús Díaz, el querido Chef Yisus de Despierta América, ha sufrido un durísimo golpe este fin de semana: su mamá, a quien estaba muy unido, falleció ayer sábado. Con el corazón roto, en una conmovedora carta a su viejita que te sacará las lágrimas, el querido personaje televisivo se despidió de la persona que le vió nacer, con una linda foto familiar del recuerdo: "Fuiste y serás SIEMPRE mi bastón, mi alimento, mi motor, la mujer de mi vida. No te fue suficiente traerme a la vida, sino que también me entregaste la tuya. Me enseñaste todo con ejemplos, pero tus palabras y escritos jamás faltaban", comenzó. Image zoom Credit: IG Chef Yisus SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hago TODO pensando en ti por que así todo me sale mejor. Gracias por nunca separarte, por venir siempre conmigo sin importar a quién o qué dejabas atrás, manteniendo la distancia que fuera necesaria, pero siempre ahí, atenta y responsable de cualquier resbalón", recordó. Image zoom Credit: IG Despierta Amércia Después describió la estrecha relación que mantenía con su mamá: "Hicimos un gran equipo, vieja. Tú no manejabas pero yo sí, tú cocinabas grasoso y yo sano, tú llorabas y yo reía, tú caminabas y yo corría, no las ganamos todas, pero al final fuimos campeones"." Voy a extrañar mucho tus arepas gigantescas, tus empanadas de lentejas, tus jugos mixtos con todo lo que se te atravesara, tus pastichos con jamón triple y mucho queso, tu café perfecto colado en media…" se lamentó. Image zoom Credit: IG Chef Yisus "Nos dejas a mi y a mis hermanos la mejor y más grande herencia que existe, nuestra salud, nuestros principios y tú como modelo, tatuada en el alma de todos. Por favor, no dejes de enviarme esos mensajes infinitos detallando que debo hacer para triunfar y ser mejor persona", y añadió con mayúsculas, para finalizar: "TE AMO MUCHO MADRE ❤". Descanse en paz.

