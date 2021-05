Encuentran sin vida a una cheerleader de 13 años desaparecida en la Florida La familia de la joven recibe la noticia que más temían tras una intensa búsqueda. "[Era] de las personas más alegres, más amigables". Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La búsqueda de la joven cheerleader Tristyn Bailey llegó a un trágico final luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en un área arbolada de Florida. Las autoridades del Condado de St. Johns, confirmaron el hallazgo un día después de haber sido reportada desaparecida. La oficina del sheriff informó en un comunicado que el cuerpo de la adolescente de 13 años fue descubierto por un residente del área luego de que se activara una alerta de personas desaparecidas. El forense determinó que la jovencita había sido apuñalada, agrega el texto. En una conferencia de prensa, el sheriff Robert Hardwick confirmó que se había arrestado a un sospechoso en conexión con el caso. "Tenemos a un sospechoso bajo arresto y desafortunadamente a una niña de 13 años muerta", señaló. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se sabe que el sospechoso estudiaba en la academia Patriot Oaks, la misma a la que asistió la víctima, pero no está clara la relación entre ellos, según el sheriff. El joven de 14 años, cuya identidad no ha sido revelada debido a su edad, no ha sido acusado como adulto. No obstante, enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por parte del departamento Juvenil de Justicia, reportó People. "Esa es una decisión que tomamos de manera colectiva… con la oficina del fiscal del estado", comentó Hardwick. "Siempre podremos incrementar los cargos". Un vocero de la oficina del fiscal del séptimo circuito aseguró a People que las autoridades determinarán si el sospechoso será acusado formalmente como adulto. Tristyn Bailey Credit: GoFundMe El sheriff también confirmó que la investigación continúa. "Este no es un proceso fácil", expresó Hardwick. "Tenemos a una persona acusada con un crimen serio. Tenemos a una familia llorando la pérdida de un ser querido, una niña". De acuerdo a la oficina del sheriff, Bailey fue vista por última vez alrededor de la 1:15 de la mañana del pasado domingo en su vecindario. Vestía su uniforme de porrista. Hardwick aseguró que fue encontrada vestida en su totalidad. "[Era] de las personas más alegres, más amigables", comentó su entrenadora Courney Sparks, a la cadena local WJXT-TV. "Está dispuesta a hacer básicamente lo que sea para ayudar a unir al equipo. Lo que se necesite para que el equipo suba de nivel, ella es la persona que ayuda y empuja al equipo hacia delante". Amigos y familiares han creado una cuenta de apoyo GoFundMe para recaudar fondos para los gastos funerales.

