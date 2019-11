Actor de Seinfeld estaba desnudo, sin genitales y parcialmente devorado por buitres cuando lo encontraron Una autopsia revela que Charles Levin, quien apareció en la serie de Seinfeld estaba desnudo, sin genitales y parcialmente devorado por buitres al ser encontrado. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Charles Levin, un actor que se hizo famoso en la serie de Seinfeld con el papel del “Mohel Nervioso” estaba desnudo, sin genitales y parcialmente devorado por buitres al momento de ser encontrado luego haber sido reportado como “desaparecido” en junio pasado. La cuerpo del histrión de 70 años fue descubierto al fondo de una cañada en una montaña remota de Oregon, según revela un reporte policial de Grant Pass recién dado a conocer. Su cuerpo estaba a una profundidad de 30 pies y las autoridades piensan que Levin cayó ahí mientras buscaba ayuda, según revela The Daily Mail. El 28 de junio Jesse, hijo del actor, reportó su desaparición a la policía local. Según se dijo el actor llamó a un amigo y le dijo que estaba perdido cerca de Cave Junction. El cuerpo fue descubierto el 31 de junio sin “señales de violencia” dicta el reporte del forense. “Sus genitales no estaban presentes”, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Grants Pass en un reporte. La quijada de Levin estaba expuesta pues había sido carcomido por buitres pavo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cuerpo estaba tan descompuesto y deformado que tuvieron que usar sus restos dentales para identificarlo, se asegura. Aún así la muerte fue clasificada como “accidental”. El carro de Levin también fue descubierto en la zona así como los restos de su perro Boo Boo Bear dentro del vehículo. Levin hizo el personaje de Mohel en un episodio de 1993 de Seinfeld. También hacía un personaje recurrente en la serie Alice (CBS), al lado de Elliot Novak. Advertisement EDIT POST

