César Conde dejará Telemundo para asumir presidencia de la división de noticias de NBC News, MSNBC y CNBC En un histórico ascenso, el ejecutivo peruano dirigirá la cobertura noticiosa de su compañía NBCUniversal. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La compañía NBCUniversal anunció que el ejecutivo César Conde dejará la presidencia de su cadena de televisión en español, Telemundo, para tomar el recien creado cargo de presidente de NBCUniversal News Group. El ascenso de Conde —hoy el latino con mayor poder en los medios televisivos en inglés de Estados Unidos— fue anunciado por Jeff Shell, CEO de NBCUniversal, a través de un comunicado de prensa. Conde, quien es el único ejecutivo que ha dirigido las dos compañías de medios de comunicación en español en Estados Unidos —Univision y Telemundo— ahora llevará la batuta de la división de noticias de la cadena NBC, del canal de cable MSNBC y del financiero CNBC, la primera vez que un latino dirige la cobertura noticiosa de una de las cadenas de televisión en inglés más importantes de Estados Unidos. "Esta es la estructura correcta para llevar a NBCUniversal hacia el futuro durante este tiempo de transformación en la industria", afirmó Shell al anunciar el ascenso de Conde. "César es un líder estratégico respetado que ha tenido éxito en múltiples funciones en NBCUniversal desde que se unió a la compañía en el 2013. Más recientemente, César ha supervisado un crecimiento sin precedentes en Telemundo, que bajo su liderazgo se ha convertido en la cadena número uno en español". Image zoom JC Olivera/Getty Images A lo que agregó Shell: “La valiosa y relevante experiencia de César junto con su alto grado de integridad y probadas habilidades como gerente, lo convierten en la persona adecuada para liderar nuestro grupo de noticias hacia el futuro". Con base en esta reestructuración, la compañía también anunció la creación de NBCUniversal Television and Streaming, una nueva división que incluye a, entre otros, NBC Entertainment, Telemundo, USA, SYFY, Bravo, Oxygen, E! y Universal Kids, además de su nuevo servicio de streaming Peacock, que estarán bajo la dirección del ejecutivo Mark Lazarus. El anuncio de Conde se dio el mismo día que su ex, la periodista Pamela Silva, presentó a su recién nacido bebé. En enero, Silva también presentó una demanda de divorcio contra Conde en Miami, donde reside ella actualmente, para darle fin a su matrimonio de once años.

Close Share options

Close View image César Conde dejará Telemundo para asumir presidencia de la división de noticias de NBC News, MSNBC y CNBC

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.