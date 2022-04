¡Le arranca el cuero cabelludo frente a sus hijos para que ningún hombre la mire! El autor de este acto salvaje recibirá sentencia a finales de este mes de abril. ¡Aquí los detalles del truculento caso! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 29 de abril, Armando José Castro Maldonado, recibirá sentencia tras la salvaje agresión realizada contra Kenede Susana Vega Garizao, mamá de sus tres hijos, a quien arrancó la cabellera por negarse a tener relaciones con él y con el fin de que ningún hombre volviera a mirarla, según relató la joven hace cuatro años, después del terrible maltrato llevado a cabo en Barranquilla, Colombia, cuando ella contaba con 25 años de edad. Así lo anunció el programa Primer Impacto, el famoso show presentado por Pamela Silva y Michelle Galván, el cual volvió a sacar al aire las terribles imágenes de Susana Vega en el hospital, después de que Maldonado le arrancara a cuchillo el cuero cabelludo, hiriéndole gravemente durante el proceso. "Yo no podía hacer nada, grité lo más que pude, pero él me tomó con mucha fuerza y me puso boca abajo. Sentía cómo que me estaba matando en presencia de mis hijos, temía lo peor, incluso lo único que esperaba era que no atacara a mis pequeños", expresó dos meses después de la agresión. Susana Vega cuero cabelludo Credit: Capture Primer Impacto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tiempo atrás, su novio ya había intentado ahogarla en un estanque por celos y ahora tendrá que enfrentar los cargos por tentativa de feminicidio. "¿Pasó hace cuatro años y ahora es que lo sentencian? ¿Entendí mal? Si fue hace cuatro años, ¿cómo va la recuperación de esta chica?", se preguntaba una usuaria. "Se recuperó", contestó otra internauta. "Ahora está muy bien y hermosa, con su cabello largo", confirmó. Un caso espeluznante que impactó en su día y que ahora se vuelve a recordar, esperando la sentencia del agresor: "mil años de prisión", "cadena perpetua", se repetían los comentarios en las redes.

