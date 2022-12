Esposa del periodista fallecido Grant Wahl, rota de dolor: "Estoy en shock total" Céline Gounder compartió un conmovedor mensaje tras conocerse el repentino fallecimiento de su marido mientras cubría un partido de fútbol en Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Céline Gounder, esposa del periodista fallecido en el mundial de fútbol de Qatar este viernes, Grant Wahl, ha roto el silencio por medio de un mensaje en redes para expresar su dolor ante la inesperada muerte de su pareja. Ambos habían presumido su relación y su bella historia de amor en el famoso podcast de ESPN, That's what she said, en 2020. "Ella era una estudiante junior y yo senior", recordó el comunicador entonces de su compañera sentimental, con quien compartía dos preciosos perritos, los pequeños Coco y Zizou. La pareja se comprometió en Nueva York en el 2000, ante la petición de ella, y se casaron un año después. Este inesperado suceso ha dejado a Gounder en un estado "de shock total". Grant Wahl y su esposa Céline Gounder Grant Wahl y su esposa Céline Gounder | Credit: IG/Grant Wahl "Estoy muy agradecida por el apoyo mostrado hacia mi esposo Grant por parte de la familia del fútbol y tantos otros amigos que me han contactado esta noche. Estoy en shock total", escribió en su cuenta de Twitter, en la que ha ido compartiendo imágenes y artículos en honor a su marido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la periodista especializada en medicina y salud, experta en enfermedades infecciosas y colaboradora puntual de Noticias CBS, entre otras cosas, es muy difícil de procesar un hecho tan inesperado. Por su parte, Eric Wahl, también publicó un escrito afirmando que la razón por la que su hermano se puso la camiseta de arcoíris en apoyo a la comunidad LGBT fue porque él es gay. Además, relató que desde ese momento, el periodista había recibido amenazas por llevarla puesta y, por lo tanto, no duda de que detrás de esta muerte haya podido haber "un juego sucio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esposa del periodista fallecido Grant Wahl, rota de dolor: "Estoy en shock total"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.