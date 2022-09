Celebridades reaccionan al terremoto de México Ante el sismo de 7.7 que ocurrió en México y sacudió diversas zonas del país, muchos famosos se han pronunciado al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 19 de septiembre a las 1:05 pm (tiempo local) se registró en diversas zonas de México un terremoto de 7.7 grados con epicentro en Coalcomán, Michoacán, según dio a conocer el Servicio Sismológico Nacional. Este día se ha convertido en motivo de preocupación para los habitantes del país azteca porque recuerda los anteriores de 1985 y 2017 que ocasionaron la muerte de muchas personas y la caída de diversos inmuebles. Hasta el momento, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, asegura que no se han contabilizado daños. "No hay daños ni novedades relevantes al momento. Seguiremos informando", escribió Omar García Harfuch, en su cuenta de Twitter. En el medio del espectáculo reaccionaron de inmediato a este reciente moviendo telúrico. "No mamen el 19 de septiembre debería ser feriado y siempre puente para no estar en la ciudad", dijo Alan Estrada en la misma red social. "Y que tiembla este 19 de septiembre. ¿¿¿¿Todos bien????", expresó Horacio Villalobos. "Pinche maldición. De verdad no puede ser ésto", advirtió Sandra Echeverría. "No será la Ley de atracción? Todos pensando en eso el día de hoy". Mexico Terremoto Credit: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images "Pufff ¡¡¡¡qué locura!!!! ¡¡Guadalajara estuvo leve", expresó José Luis de Río Roma. "Deseo de todo corazón que ustedes y su familia se encuentren bien. Una coincidencia muy fea que vuelva a temblar hoy, ya por tercera ocasión", mencionó Susana Alexander. "Espero que todos estén bien después del temblor. ¡Qué día marcado!", enfatizó Lalo España. Mexico Earthquake Credit: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios al respecto continúan. "¿Todos bien?", preguntó Ana Brenda Contreras. "Simulacro de temblor y a los 20 minutos temblor de verdad. ¿Todos están bien?", expresó Omar Chaparro. Hubo algunos como Andrea Legarreta que dieron a conocer imágenes con las información oficial en sus redes sociales. De momento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer, en su cuenta de Twitter, que le reportan a una persona muerta en Colima por la caída de un muro.

