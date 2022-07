Celebridades latinas se unen para luchar contra el odio judío-hispano con esta bella alianza Fuente Latina anuncia una alianza hispano-judía con el objetivo de combatir el odio y la desinformación que enfrentan ambas comunidades. Siendo la primera colaboración de este tipo que se crea entre ambas comunidades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La organización Fuente Latina, con sede en Miami, ha lanzado la primera Alianza Hispano-Judía del Entretenimiento. Más de 180 profesionales de todos los ámbitos de la industria del entretenimiento y la comunicación se han unido a esta campaña con el objetivo de concienciar de manera colectiva, y por primera vez, contra las campañas de odio, discriminación y desinformación que enfrentan ambas comunidades. Fuente Latina, ha creado esta colaboración como respuesta a la escalada del odio y la desinformación en los medios de comunicación tradicionales y las plataformas digitales. Durante este año, hispanos y judíos han sido objeto de campañas de desinformación y discriminación en los medios de comunicación generalistas y redes sociales. En el precario ambiente actual en el que las diferencias políticas son explotadas online para alimentar la desconfianza, es esencial el apoyo mutuo entre ambas comunidades. Mientras muchas organizaciones latinas y judías combaten la discriminación de manera individual, el objetivo de esta alianza es unir todas las voces contra ambos males. Celebridades alianza hispano-judía Celebridades alianza hispano-judía | Credit: Mezcalent x 4 "La alianza es la primera piedra, de muchas que hacen falta, para normalizar relaciones entre ambas comunidades y buscar objetivos comunes en la lucha contra tal discriminación. La responsabilidad de la industria del entretenimiento en la lucha con la desigualdad es fundamental, precisamente por eso esta alianza es un gran paso", ha explicado Joshua Mintz, presidente de la Alianza, productor y ejecutivo del mundo del entretenimiento con amplia experiencia. "Las comunidades latina y judía llevan años colaborando en la lucha contra el odio y la discriminación. Ha habido grandes manifestaciones de unidad a lo largo del tiempo con relación al aumento de la desinformación y el antisemitismo que apunta a judíos y a hispanos, pero ninguna como esta alianza. Es el momento de unir nuestras voces y enfrentar juntos el odio. Como profesionales de la comunicación y el entretenimiento estamos en una posición única para generar el cambio tan necesario, causar impacto y tomar postura contra las nuevas manifestaciones de un odio ancestral. Aspiramos a construir puentes que conecten nuestras comunidades para alcanzar una unidad de solidaridad y compromiso hacia el entendimiento y respeto mutuos", añade el esposo de Sarah Mintz. Famosos como Marco Antonio Regil, Lucía Mendez, Oswaldo Ríos, Fernando Allende, Ismael Cala, Marjorie de Sousa, Geraldine Bazán, Leila Cobo, Maribel Guardia, Raúl de Molina, Enrique Santos, Aylín Mújica, Ninel Conde, Michelle Galván, el Doctor Campos, Hernan Orjuela, Joshua Mintz, Sarah Mintz, Christian Carabias, e incluso Carmen Salinas antes de fallecer, se sumaron a esta alianza. Los objetivos de este proyecto serían principalmente educar a nuestras comunidades y al público sobre asuntos que afectan a nuestro destino común, contrarrestar desinformación de los medios de comunicación generales y redes sociales y participar en actividades, viajes y diálogo que construyan puentes para promover el entendimiento y respeto mutuo. Para Leah Soibel, CEO de Fuente Latina, supone "un honor'' liderar esta iniciativa. Esta Alianza va a ayudar al público a entender mejor la situación actual y los motivos, manifestaciones y efectos del odio y el antisemitismo en la sociedad actual. La industria de la comunicación y el entretenimiento está poniendo mediante la alianza el primer granito de arena para ser una voz de esperanza y unidad." Además, Soibel ha explicado que "en los próximos meses llevaremos a cabo una serie de actividades para incrementar nuestra visibilidad y apoyar causas que sirvan de beneficio a las dos comunidades".

