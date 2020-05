Celebra el Cinco de mayo con el guacamole perfecto Dale una mirada a esta deliciosa receta de guacamole a la que nadie en casa se podrá resistir en casa. By Andrés Rubiano Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Cinco de mayo es sin duda una de las celebraciones más esperadas de la primavera en Estados Unidos y a través de las últimas décadas, este festejo se ha transformado en un día en el cual se rinde tributo a la gran influencia que la cultura mexicana ha tenido en su país vecino del norte. Desde luego, durante el Cinco de mayo la comida y las bebidas mexicanas son grandes protagonistas de todas las celebraciones que se llevan a cabo alrededor de Estados Unidos y por esta razón, queremos compartir contigo esta receta para que prepares el guacamole perfecto para tu familia y tus seres queridos. Image zoom Guacamole Getty Images Los ingredientes que necesitas: 3 o 4 aguacates frescos Jugo de un limón 1 pizca de sal 1 cebolla picada 1 tomate picado 1 puñado de cilantro picado ½ diente de ajo muy bien picado Una pizca de chile en polvo Para crear variaciones necesitas: Queso fresco Tocineta rostizada y muy bien picada Maiz tostado Image zoom Guacamole Getty Images Preparación: En un recipiente mediano, pon los aguacates y tritúralos hasta que se conviertan en puré. Añade el jugo de limón, la sal y revuelve muy bien. Agrega luego la cebolla, el tomate, el cilantro, el ajo y el chile en polvo. Revuelve nuevamente para que los ingredientes se mezclen consistentemente y ya estará lista la base de tu guacamole. Lleva tu guacamole al siguiente nivel: ¿Qué tal sorprender a todos con ingredientes adicionales que harán de tu guacamole algo aún mucho más especial? Para el querido chef James, estrella del popular programa matutino de Telemundo Un nuevo día, estas adiciones llevarán la receta otro nivel. Puedes crear diferentes opciones de guacamole de esta forma. Separa la mezcla de guacamole que preparaste en cuatro recipientes o platos diferentes. Agrega en uno de estos el queso fresco, en otro añade la tocineta y al tercero añádele el maíz tostado. La cuarta opción puede ser el guacamole sin adiciones, para aquellos que también lo quieran disfrutar de esta forma. Image zoom Guacamole Getty Images El acompañante ideal: Por supuesto, no te puedes olvidar del acompañante ideal para cualquier guacamole: unos deliciosos chips. No olvides que puedes también prepararlos en casa y hacerlos mucho más saludables. Solo necesitas comprar en tu supermercado favorito una opción de tortillas bajas en carbohidratos. Corta las tortillas en triángulos, agrégales un poco de jugo de limón y sal, hornearlas hasta que se tuesten y ¡ya está!

