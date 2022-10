Celebra el Día del Gin & Tonic con esta refrescante receta El Gin & Tonic ofrece frescura en cada sorbo. Te enseñamos a preparar una de las bebidas más famosas del mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 19 de octubre se celebra el Día Nacional del Gin & Tonic, una bebida sumamente refrescante ideal para todo tipo de clima. La receta que te presentamos a continuación es tan fácil de hacer, que la podrás hacer desde la comodidad de tu casa. ¡Salud! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN gin tonic Credit: Cortesía Ingredientes: 2 oz Barr Hill Gin

Agua tónica

Rodaja de limón Preparación: En una copa de cuerpo y boca ancha colocar todo el hielo que quepa Vierte el gin y el agua tónica Añadir la rodaja de limón Si deseas, puedes agregar una ramita de romero Revolver suavemente para unir los sabores

