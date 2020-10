No solo la obesidad, sino también el sobrepeso aumentarían la severidad del contagio de COVID-19 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están sonando las alarmas para alertar sobre el riesgo de tener libras de más en caso de contraer COVID-19. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) están sonando las alarmas para indicar que el sobrepeso y no únicamente la obesidad serían factores cruciales en el aumento del riesgo de que una persona contraiga la COVID-19. Y con más fuerza. En una revisión de sus consideraciones previas, publicada este martes en su sitio oficial de Internet, la agencia advierte que las personas con exceso de peso también corren un alto riesgo de ser gravemente afectados por el coronavirus novel tras entrar en contacto con él. Así el sobrepeso se suma a la larga lista de consideraciones señaladas por los CDC como factores de alto riesgo ante el contagio de la COVID-19 y que son los siguientes: Cáncer

Enfermedad renal crónica

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

Afecciones cardiacas, tales como insuficiencia cardiaca, enfermedad de la arteria coronaria o miocardiopatías

Personas inmunodeprimidas (sistema inmunitario debilitado) por trasplante de órganos sólidos

Obesity (body mass index [BMI] of 30 kg/m2 or higher but < 40 kg/m2)

Obesidad grave (IMC ≥40 kg/m2)

Enfermedad de células falciformes

Fumar

Diabetes mellitus tipo 2 Originalmente se señalaba a la obesidad como un factor de riesgo, pero este cambio en los criterios de los CDC significaría que ahora dos tercios de la población de Estados Unidos, incluyendo la población joven, podrían enfrentar mayores riesgos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según estadísticas, el 40 por ciento de los adultos en el país son considerados como obesos. Dichas personas tienen más posibilidadades de ser requerir hospitalización al contraer el coronavirus novel y su factor de riesgo de muerte es también más elevado. Según los médicos el que una persona sufra de obesidad se determina por medio mediante un cálculo de altura y peso para estimar la grasa corporal llamado índice de masa corporal (IMC). Las personas con sobrepeso tienen un IMC de 25 a 30. La obesidad se define por un IMC de 30 o más.

