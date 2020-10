Close

Los CDC emiten nueva y 'fuerte' recomendación sobre el uso de mascarillas en medios de transporte público ¡Abróchense los cinturones! Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emiten "fuerte" recomendación para el uso de mascarillas. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron este lunes una nueva y seria recomendación advirtiendo sobre el correcto uso de tapabocas o mascarillas durante un viaje en transporte público. En un comunicado hecho público a través de la página oficial de la dependencia gubernamental se dijo que expertos "recomiendan fuertemente el uso apropiado de mascarillas que deben ser usadas por todos los pasajeros y por todo el personal" de utilicen, operen o trabajen en medios de transporte público de todo el país. Dichos medios incluirían estaciones de autobuses y trenes, terminales aéreas y marítimas y es una consideración que se considera crucial para frenar el demoledor paso de COVID-19, que ya suma más de 8,2 millones de contagios y 220,743 fallecimientos, según indica el contador oficial de la Universidad Johns Hopkins. Esta guía provisional que han emitido los CDC señala que las mascarillas "son una de las estrategias más efectivas de las que disponemos para poder reducir la transmisión de la COVID-19". El organismo añade que los artículos que cubren el rostro, como las mascarillas ayudan "a reducir el riesgo de la propagación de la COVID-19 cuando son usados ampliamente por las personas en lugares públicos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la actualidad, la mayoría de las autoridades portuarias y de transporte, como Amtrak y las aerolíneas del país requieren a sus pasajeros y usuarios el uso de tapabocas. La CDC urge ahora a todos los "medios de transporte público -incluyendo aviones, barcos, ferries, trenes, metro, autobuses y taxis- así como a sus operadores de dichos medios" a hacer uso de los tapabocas. --- Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

