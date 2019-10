Matan a joven hispana que fue testigo de un crimen mientras jugaba Pokémon La joven Cayla Campos, de 21 años, murió en un parque de Nuevo Mexico luego de presenciar un crimen mientras jugaba Pokémon Go. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una muchacha hispana de 21 años falleció al recibir un impacto de bala luego de presenciar un robo armado mientras estaba jugando Pokémon Go en su teléfono. Los hechos ocurrieron la noche del viernes pasado en el parque Bianchetti de Albuquerque, en Nuevo Mexico, cuando Cayla Campos estaba con su novio Sidney "cazando pokemones". Campos estaba aparcada en su auto en avenida Granite cuando se percató de que había dos sujetos robándole a una persona. Cuando ella se dispuso a salir del lugar comenzaron a lloverle disparon que la alcanzaron en el cuello, según informó KRQE. Su auto se estrelló contra un hogar vacío. Campos fue trasladada de urgencia al University of New Mexico Hospital, donde murió. El sábado, Carlos Campos, padre de la víctima, se apoderó de sus redes para hablar sobre la tragedia. "¡Nunca saldrás de mi mente nena! No sé cómo vivir sin ti": https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2624007277620661&set=a.476343165720427&type=3&theater SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mary y Kane Light, una pareja que vive a cuatro casas de la vivienda donde se estrelló Campos contaron que ellos vieron el carro de la muchacha saliendo del parque. "Vimos en las cámaras el carro pasando por el parque justo en frente de nuestra casa", expresó la mujer. El auto de los sospechosos ha sido descrito como un un Ford Mustang color plata de cuatro puertas. "Siento como que falta un pedazo de mi vida ahora mismo", expresó a KRQE Cody Bell, una amiga de la fallecida que cursó estudios con ella en ElDorado High School. "Ella era una persona tan maravillosa. Mi amiga más cercana. Estoy simplemente destrozada de que ella se haya ido". Se insta a l público a reportar cualquier información referenta a este crimen a 242-COPS. Advertisement

