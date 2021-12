Causa revuelo sacerdote que ofició la misa de Vicente Fernández al cambiarse la sotana por traje de charro El sacerdote Óscar Sánchez Barba, quien estuvo a cargo de la ceremonia religiosa de cuerpo presente de Vicente Fernández llamó la atención con su cambio de atuendo ¿por qué lo hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su muerte, el pasado lunes 13 de diciembre, se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente para Vicente Fernández en el Auditorio VFG, de Guadalajara, México, donde nació, residía y sufrió el accidente que le ocasionó la muerte. Durante el evento se ofició una misa para el cantante a cargo del sacerdote Óscar Sánchez Barba; quien recordó algunos valores de El charro de Huentitán. "Lo más importante en la vida de Vicente [Fernández] no fue su canto, sino la hermosura de su vida", mencionó durante la ceremonia religiosa. "Un hombre sencillo, amable, sonriente siempre; caritativo", agregó. "Todos lo queremos, no solo por su canto, por esa voz tan potente que Dios le dio, sino por la hermosura de su alma". Todo transcurrió de manera normal, aunque el presbítero reveló que el intérprete de "El Rey" quería que en su funeral hubiera aplausos y canciones; por ello, al término de la misa, Sánchez se quitó la sotana y se puso ¡un traje de charro! Pero esto lo hizo porque el religioso también forma parte de la Asociación de Mariachis de Guadalajara y, tras cambiarse el atuendo, se unió a los músicos para poder cumplir la última voluntad del representante de la música vernácula. Vicente Fernández Vicente Fernández | Credit: IG/Vicente Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta acción causó revuelo y el video, que dieron a conocer diversas redes sociales y medios locales, ha sido viral por la expectación que causó que el sacerdote, quien era un amigo cercano del intérprete de música ranchera, quisiera rendirle un homenaje musical. Ahora, el cuerpo de Vicente Fernández tiene su última morada en el rancho Los tres potrillos, donde, justamente, sufrió la caída fatal por la que falleció cuatro meses después.

