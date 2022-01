Causa conmoción muerte de un niño de cinco años por una bala pérdida en República Dominicana Un momento de felicidad terminó en tragedia cuando un pequeñito recibió una bala que le ocasionó la muerte ¿cómo sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El sector Villa María, Distrito Nacional, en República Dominicana se conmocionó luego de un niño de cinco años falleciera tras recibir una bala pérdida producto de una ráfaga con arma de fuego ocasionada por unos hombres que pasaban por el lugar en una motocicleta. De acuerdo con los primeros testimonios, el 2 de enero de 2022, el menor, llamado Jayco Marte Custodio, se encontraba jugando frente a su casa y, de pronto, simplemente cayó al suelo tras recibir un impacto de bala en la cabeza que le ocasionó la muerte. "Algo muy doloroso, que no quisiéramos que nadie esté pasando como familia. Dicen que unos moticiclistas pasaron tirando tiros y eso es lo que se tiene como sospecha hasta el momento", mencionó uno de los familiares del nene al periódico dominicano Diario Libre. Las autoridades se trasladaron de inmediato al lugar, para realizar las investigaciones correspondientes que estarán a cargo del personal de la Dirección Central de Investigación. "Esperamos que el caso pueda dar resultados positivos y nosotros en las próximas horas, días, estar dando un informe completo sobre el caso", mencionó Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional dominicana a los medios de comunicación. Police car Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Ceara Virginia Custodio, madre del chiquillo dio su versión de los hechos y pidió que se atrape a los responsables. "Nosotros salimos a felicitar a la familia por el Año Nuevo y el niño estaba conmigo cuando de repente se le pegó esa bala a mi niño. Exijo justicia porque fue a un angelito al que le quitaron la vida", comentó a la prensa. Hasta el momento, no se han dado mayores reportes oficiales al respecto.

