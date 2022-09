Se complica el caso del actor Pablo Lyle con nuevos testimonios de testigos Se viven momentos de tensión en el juicio del actor mexicano Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se han vivido momentos tensos en el juicio del actor Pablo Lyle en Miami. El video del actor mexicano golpeando a la víctima Juan Hernández, de 63 años, será mostrado en la corte. Hay testigos que le han dicho al jurado que Lyle golpeó a Hernández aunque Hernández subió las manos para protegerse, reporta el canal NBC 6 de Miami. El jurado escuchó la versión de Lyle, viendo la entrevista que el actor hizo con la policía de Miami. "Yo no estoy diciendo que no hice nada, yo sí hice", dice Lyle. Un video del incidente, ocurrido en el 2019 —que fue captado por una cámara de seguridad— se volvió viral en las redes sociales. Este muestra la estrella de telenovelas corriendo hacia Hernández y golpeándolo en la cara. Según Carlos Molina, un testigo, Hernández parecía estar inconsciente tras ser noqueado por el golpe de Lyle, y se cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza en el pavimento. Molina estaba poniendo gasolina cuando vio lo que estaba ocurriendo entre Lyle y Hernández. Molina testificó que Hernández subió las manos para defenderse y lo golpearon aunque estaba intentando proteger su rostro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pablo Lyle Pablo Lyle en Miami-Dade Criminal Court | Credit: Jose A. Iglesias/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images "Él lucía enloquecido, lucía fuera de control, lucía como que algo estaba mal con él", dijo Maria Rizo, otra testigo, sobre Lyle el día del tráfico incidente. Rizo coincidió con Molina, diciendo que Hernández estaba tratando de protegerse. Los abogados de Lyle argumentan que Hernández también provocó la pelea y que Lyle estaba tratando de proteger a su familia, pensando que Hernández iba a sacar un arma de fuego.

