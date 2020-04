Casi 40 niños en un albergue para inmigrantes en Chicago dan positivo al coronavirus Más de la mitad de los inmigrantes menores de edad que viven en albergues en la ciudad de Chicago han resultado positivos al virus. Aquí los detalles. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se estima que por lo menos 37 niños que viven un albergue juvenil para inmigrantes son positivos a las pruebas del coronavirus, informó la organización sin fines de lucro Heartland Human Care Services en la ciudad de Chicago, Illinois. De acuerdo al portavoz de la ONG, Mailee García, hay actualmente tres diferentes ubicaciones funcionando con 69 personas que son menores de 17 años, de los cuales más de la mitad están enfermos, informó People. "Si bien no vamos a compartir los detalles de ningún niño específico a nuestro cuidado, hasta la fecha se han confirmado 37 diagnósticos positivos", dijo García en un comunicado. “Estamos operando bajo el supuesto de que veremos diagnósticos positivos adicionales a medida que recibamos resultados de las otras pruebas que se han administrado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la trabajadora social aseguró que ante el alto número de contagios, el refugio ha tomado más medidas de precaución, como el uso de máscaras de protección, guantes y aislamiento social a los empleados que trabajaron en las áreas donde se registraron casos positivos. "El pronóstico para todos los niños bajo nuestro cuidado es muy bueno, y continuamos enfocándonos en la salud y el bienestar de nuestros participantes", dijo García, quien se negó a comentar si alguno de los niños había sido hospitalizado, reportó People. Según informes del diario local Chicago Sun-Times, la política de migración ha separado miles de menores de edad de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México y, algunos se encuentran alojados en instalaciones de Heartland Alliance, que trabaja con niños migrantes no acompañados desde hace más de 30 años. Image zoom Getty Images Hasta el martes por la tarde, se registraron 22,025 casos y 800 muertes atribuidas al coronavirus en Illinois, según las cifras publicadas en el The New York Times. Si necesita información actualizada sobre COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc,. por favor, visite el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html Advertisement

