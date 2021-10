La esposa del gobernador Ron DeSantis recibe devastador diagnóstico Casey, la esposa de Ron De Santis, el gobernador de Florida, fue diagnosticada con cáncer de seno. Así ha enfrentado la familia esta crisis de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Casey DeSantis, la esposa del gobernador de Florida Ron DeSantis, fue diagnosticada con cáncer de seno. El político reveló la devastadora noticia. "Me entristece informar que la estimada Primera Dama de Florida y mi amada esposa ha sido diagnosticada con cáncer de seno", dijo Ron DeSantis en un comunicado. El gobernador asegura que este es el reto más difícil que su esposa ha enfrentado. "Como madre de tres niños pequeños, Casey es la pieza central de nuestra familia y ha tenido un impacto en las vidas de innumerables floridanos a través de sus iniciativas como Primera Dama. Al enfrentar la prueba más difícil de su vida, no solo tendrá mi apoyo inquebrantable, pero el apoyo de toda nuestra familia, así como las oraciones y los buenos deseos de los floridanos en todo el estado. Casey es una verdadera luchadora y nunca, nunca, nunca se rendirá", añadió. Antes de casarse con Ron DeSantis, Casey Black trabajó como productora y presentadora de televisión. Es madre de Madison, de 4 años, Mason, de 3 y Mamie de 18 meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ron Desantis and Casey DeSantis Credit: (Michael Reaves/Getty Images) La Primera Dama de Florida es una fuente de apoyo esencial para el gobernador. Además de acompañarlo en su campaña, estuvo a su lado cuando él visitó la torre que se derrumbó en Surfside, una tragedia que impactó fuertemente a los floridanos. Además es una defensora de la salud mental, liderando la iniciativa Hope for Healing Florida, que provee información a los floridanos sobre acceso a servicios de salud mental y tratamientos para abuso de sustancias. Casey DeSantis and Ron DeSantis Credit: (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images) Hace unos días, Casey compartió varias fotos de sus hijos en Instagram, agradeciendo el amor de su familia. Casey DeSantis Credit: Instagram/ Casey DeSantis "Los ángeles de mami y mi héroe. Los amo con todo mi corazón", expresó junto a una foto con su esposo y sus tres hijos. "Agradecida y bendecida".

