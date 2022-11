Humorista colombiano revela una aterradora experiencia paranormal: "La brujería existe" El humorista colombiano Juan Guillermo Zapata, conocido por todos como Carroloco, dijo estar "convencido totalmente de que la brujería existe" luego de una aterradora experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Guillermo Zapata "Carroloco" Credit: Instagram/@carrolocohumor El humorista colombiano Juan Guillermo Zapata, conocido como Carroloco, dijo estar "convencido totalmente de que la brujería existe", luego de haber tenido una experiencia paranormal que le cambió la vida. "Yo empecé a vivir momentos de tristeza, de desespero, no me hallaba en ningún lado, eso me causaba curiosidad porque no era de ir a un médico y decir que me brincaba el estómago", contó en una entrevista en el programa La Red, de Canal Caracol. A raíz de esta situación a la que no le encontraba explicación Carroloco decidió ir a una iglesia. "Cuando estábamos en la misa, el padre salió con el Santísimo y se lo ponía a todas las personas; cuando llegó a mí, me lo puso de frente y el estómago comenzó a brincarme. Él se quedó mirándome y se notó extrañado, me dio los aceites sacramentales, con agua bendita y sal exorcizada. Yo me tomaba eso en las noches para dormir", dijo. "Un día me acosté a ver televisión y el estómago me brincó constantemente, mis hijos y mi esposa se preocuparon y llamaron al sacerdote para hacer algo. Él les dijo que me echaran los aceites y me lo aplicaran en la frente, el pecho y el ombligo, cuando llegaron a la última parte, mi hija me insertó su dedo ahí y yo sentía como una vela caliente, empezaron a jalar y sacaron un mechón de pelo enrollado en un animalito que parecía un grillo", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese fue el momento en que el humorista creyó que le habían echado una brujería, por lo que mandó a su hija a quemar lo que le habían extraído del cuerpo. Desde entonces Zapata es fiel creyente en Dios, y está convencido de que hay poderes superiores que no vemos a simple vista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Humorista colombiano revela una aterradora experiencia paranormal: "La brujería existe"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.