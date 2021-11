"Ha movido un pie": ¡La familia de Carmen Salinas no pierde la esperanza de que despierte del coma! Esto fue todo lo que reveló el sobrino de la actriz, Gustavo Briones, acerca de los últimos avances de la queridísima actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Continúa la preocupación acerca del estado de Carmen Salinas, quien sufrió un derrame cerebral pocos días después de estrenar la novela en la que se encontraba grabando, Mi fortuna es amarte, junto a David Zepeda y Adriana Fonseca: la veracruzana fue la última celebridad en mostrar su tristeza en redes por la salud de su querida compañera y amiga. Pese a los reportes que aseguraban que los daños sufridos por Salinas eran irreversibles, su sobrino aseguró en entrevista con Venga la alegría, que su tía había movido un pie, algo que ha llenado de emoción a sus familiares. Así lo relató Gustavo Briones: "Mi prima", dijo refiriéndose a María Eugenia Plascencia, "me comentó que anoche le agarró los pies y le dio un masajito en sus piececitos y que sintió que retrajo un pie cuando lo tocó", dijo animado. "Mi tía era muy sensible en sus pies, sentimos muy bonito que nos dijo eso, todas esas cosas no está dando mucha fe, mucha esperanza". Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También reveló que la actriz Ana de la Reguera les había regalado unas flores con la imagen de la Virgencita y recordó el fervor con la que su tía siempre ha vivido su fé: "Diario rezaba el rosario, cada día primero reza sus novenarios a San Judas, la Virgen de Guadalupe y el Señor de las Maravillas. En la entrada de su puerta hay un Cristo muy grande, al que cada que venimos para acá lo tocamos y le pedimos por mi tía". David Zepeda David Zepeda, Adriana Fonseca, Carmen Salinas, Ramsés Alemán, Andrés Vázquez y el niño André Sebastián conforman la familia Ramírez | Credit: TELEVISA En rueda de prensa, Briones también mostró esperanza ayer, pese al pesimismo general tras los partes médicos: "Sigue estable pero grave. En el electro sí le encontraron movimiento en su cerebro, sí tiene vida", confesó. Así que la familia se encuentra a la espera de un "milagro". Adriana Fonseca Carmen Salinas Credit: IG Adriana Fonseca También reveló al conversar con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que a la actriz no le gustaba hablar de la muerte, pero siempre quiso descansar junto a los restos de su hijo, Pedro Plascencia, en el Panteón Español. A él se refirió en uno de sus últimos mensajes antes de sufrir este grave revés.

