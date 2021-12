Carmen Salinas: ¡Desaparece hemorragia cerebral! Aquí las últimas noticias de la actriz que fue reemplazada en Mi fortuna es amarte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo está pendiente de los avances de la salud de la querida actriz mexicana Carmen Salinas, Carmelita, quien sufrió una hemorragia cerebral después del estreno de la nueva novela de David Zepeda en la que ella misma participaba y que continúa grabándose en México. Los familiares de la actriz compartieron una sorprendente noticia: ¡la hemorragia por fin ha desaparecido! Numerosos famosos del mundo del entretenimiento se pronunciaron en su momento ante el tristísimo revés de salud que sufrió la querida artista, como Eugenio Derbez o Adriana Fonseca, compañera de reparto de Salinas en Mi fortuna es amarte: "La vida es tan sorprendente", escribió tras conocer la noticia la bella veracruzana: "El lunes te abracé muy fuerte y te veías radiante, energética, contenta…", se lamentó. La familia de Carmen Salinas ha relatado que la última tomografía realizada a la actriz revela que la hemorragia cerebral desapareció y que ha disminuido la inflamación, datos sin duda esperanzadores, aunque los médicos no quieren darles falsas expectativas. Adriana Fonseca Carmen Salinas Credit: IG Adriana Fonseca "Todavía no reacciona, no hay consciencia. No hay una respuesta, todavía sigue muy dormida. Seguimos rezando", reveló a los medios la hija de la actriz, aunque afirmó que los movimientos involuntarios de la actriz no solo continúan, sino que son cada vez más, a punto de cumplirse un mes de ingreso en el hospital. Carmen Salinas Carmen Salinas | Credit: TELEVISA La nieta de Carmelita comentó en Ventaneando que todos los lunes informarían a la prensa para evitar rumores y que los doctores continúan haciendo sus estudios: "Respira por sí misma. El respirador, cuando lo usa, está en automático para que se pueda apagar cuando está respirando por sí sola".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carmen Salinas: ¡Desaparece hemorragia cerebral!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.