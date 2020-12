Close

Policía pide ayuda para encontrar al asesino del bebé Carmelo Duncan en Washington, D.C. El brutal asesinato de Carmelo Duncan, un bebé de un año en Washington, D.C., ha conmocionado al país. Las autoridades buscan al responsable. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carmelo Duncan, de 15 meses de edad, estaba sentado en su sillita de bebé en el carro de su padre junto a su hermanito cuando fue asesinado. Un agresor comenzó a dispararle al vehículo y el pequeño fue fatalmente herido. El incidente ocurrió el 2 de diciembre sobre las 2 p.m. El FBI informó que el bebé fue llevado al hospital "inconsciente", y allí fue pronunciado muerto. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de $60,000 por información que ayude a arrestar a su asesino. Image zoom Credit: DC Police Department “Era el mejor bebé", dijo su madre Taquana Duncan, de 28 años al diario The Washington Post. El diario reportó que el carro había recibido al menos 10 impactos de bala. Milagrosamente el hermano de Carmelo, quien estaba sentado a su lado y tiene 8 años, no resultó herido. El jefe de la policía de Washington, D.C. Peter Newsham lamentó "ese bebé tenía su vida entera por delante", y le prometió justicia a la familia. Las autoridades están buscando una camioneta color gris con las ventanas oscurecidas, su conductor iba manejando a una "alta velocidad". Las autoridades sospechan que el ataque fue intencional y que usaron más de un arma en el tiroteo. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334640178858774529%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.news.com.au%2Fworld%2Fnorth-america%2Foneyearold-boy-dead-after-senseless-shooting-in-washington-dc%2Fnews-story%2Fae46fc980559ec9bbbd783e6ea3dcebb El médico forense Roger A. Mitchell Jr. mandó un mensaje de solidaridad a la madre de Carmelo, diciéndole a la prensa que esta era una buena oportunidad para tomar medidas para disminuir la violencia ocasionada por las armas de fuego. Que en paz descanse. La alcaldesa Muriel Browser expresó en Twitter: "nuestros pensamientos y oraciones están con el ángel que perdimos, con sus seres queridos y todos aquellos que sufren la agonía de esta terrible pérdida" Si tiene información sobre este crimen, por favor llame al Departamento de la Policía en Washington, D.C. al 202-727-9099.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Policía pide ayuda para encontrar al asesino del bebé Carmelo Duncan en Washington, D.C.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.