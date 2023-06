Muere a los 35 años la estrella de TikTok Carl Eiswerth Famoso por sus videos de "un día en la vida": tenía casi medio millón de fans en la plataforma. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carl Eiswerth Credit: TikTok: Carl Eiswerth Las redes han perdido al carismático tiktoker Carl Eiswerth quien en dicha plataforma acumulaba cientos de miles de seguidores por sus simpáticos videos. Janet, la madre del joven fue la encargada de dar a conocer la noticia informando que su hijo falleció el martes pasado en Pennsylvania. Según la información el muchacho viajaba con un amigo ocupando el asiento del copiloto cuando en una intersección fueron impactado por otro vehículo, según da a conocer el portal TMZ. En su plataforma Eiswerth contaba con casi medio millón de fieles seguidores y más de 3,7 millones de "likes" a sus videos donde mostraba "un día en la vida de" explicando cómo navegaba el mundo. De acuerdo a un reporte policial la causa de muerte sería trauma por fuerza contundente, según informó la estación local 6-KPVI. Carl Eiswerth conquistó a las redes con su simpatía y carisma y por sus divertidos videos que destacaban en TikTok: @@team_carl_forever ¡SUSCRÍBETE GRATIS A NUESTRO BOLETÍN Y RECIBE LAS NOTICIAS MÁS FRESCAS EN TU INBOX! Según TMZ los familiares del fallecido preparan dos servicios en su honor, uno de los cuales podría ser compartido con sus seguidores. Descanse en paz.

