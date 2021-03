Joven de 17 años denuncia que su cargador de iPhone estalló y le causó graves heridas Amie Hall compartió imágenes impactantes de las lesiones que aparentemente le causó el teléfono mientras estaba en la cama. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven denunció a través de las redes sociales que sufrió graves quemaduras en su rostro luego de que supuestamente el cargador de su teléfono móvil estallara en llamas mientras estaba quedándose dormida en su cama. Amie Hall, de 17 años, contó en su cuenta de Facebook que alrededor de las 2:00 de la mañana, cuando conectó su cargador, se produjo una luz brillante que causó unas chispas, las cuales además de quemarle la cara, también prendieron fuego a parte de la colcha y el edredón. La adolescente, que vive con sus padres en Birmingham, Inglaterra, compartió fotografías de las lesiones y sus pertenencias supuestamente afectadas por las llamas. Además pidió a sus seguidores que tengan más cuidado con sus teléfonos. "Este ni siquiera es un cargador barato, es un cargador de Apple. Por favor, no se vaya a la cama y deje su teléfono cargándose durante la noche. Si hubiera estado dormida esto podría haber sido mucho peor y podría haber incendiado mi casa con toda mi familia dentro... por favor, tenga en cuenta que esto le puede pasar a cualquiera y podría ser mucho peor. ¡Es peligroso! Por favor, compartir", escribió. Amie Hall Image zoom Credit: Facebook / Amie Hall Según la agencia de noticias británica Jam Press, Hall saltó de la cama, evadiendo por poco las llamas. A pesar de su rápido reacción, sufrió una quemadura en la mejilla derecha. "Salí corriendo de mi habitación y avisé [a] mi mamá, y afortunadamente logró apagar el fuego sin la necesidad de llamar a los bomberos", dijo en un comunicado. "La quemadura me dolía mucho, pero sé que podría haber sido más grave. Las llamas simplemente me atraparon mientras quemaban mi colcha". Amie Hall Image zoom Credit: Facebook / Amie Hall Según el New York Post, no está confirmado si el cargador que usó Hall era original o ni tampoco si hay algún cable defectuoso en el sistema eléctrico de su casa que pudo haber provocado el accidente. Según Daily Mail un portavoz de Apple emitió un comunicado en reacción a la atención que había acaparado esta historia en las redes. "Apple se toma muy en serio la seguridad del cliente" y que ya están en contacto con la joven se "está investigando el asunto", aseguró la multinacional californiana. La compañía también ha publicado consejos sobre prácticas de carga seguras, señalando que cargar la batería de un teléfono en espacios mal ventilados o dónde hay humedad podría crear un peligro de incendio.

Share options

Close Login

View image Joven de 17 años denuncia que su cargador de iPhone estalló y le causó graves heridas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.