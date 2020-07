Cárcel a tres influencers por sus videos "indecentes" de TikTok Seis jóvenes han sido encarcelados y multados en Egipto por sus videos que según abogados "palidecerían en comparación" a lo que se publica en otros lados. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El peso de la ley ha caído con todo su peso sobre un puñado de jóvenes que han recibido años de cárcel por publicar videos "indecentes" en TikTok. La primera sentencia cayó sobre Haneen Hossam, de 20 años, y Mawada al-Adham, de 22, a quienes un tribunal en Egipto sentenció este lunes a dos años de cárcel por ‘incitar al libertinaje’ y ‘ofender los valores familiares’ con sus posts. Las muchachas fueron condenadas por sus videos donde aparecían bailando, cantando y haciendo bromas, y que comparados con posts que circulan en otro países "palidecerían" en comparación, pues su contenido era aparentemente inofensivo o indecente. Según testigos, las jovencitas lloraron mientras el juez del Tribunal de Comercio del Cairo dictaba su sentencia, según revela The New York Times. Cada una recibió además una multa de $19,000. Tres hombres que ayudaban a producir su contenido también fueron encarceladas, según se afirma, pero según la agencia AFP dichos sujetos podrían apelar al fallo. Haneen Hossam, de 20 años, es estudiante de segundo año en la facultad de arquelogía de la Universidad del Cairo. En abril ya había sido detenida por un video "indecente" que colgó en redes,. La jovencita, que frecuentemente usa un pañuelo sobre la cabeza para seguir los preceptos musulmanes, fue acusada de vender sexo en línea. "Nada de lo que dijo en ese video violó las leyes", interpuso su abogado Ahmed Abdelnaby: Mawada el-Adham participó en un certamen de belleza y cuenta con más de 3.2 millones de seguidores en TikTok, según detalla The New York Times. Antes de su arresto se dio a la fuga y estuvo escondida desde mayo. Sus videos fueron calificados de "una desgracia" y "desagradables". La policía usó la señal de su teléfono para rastrearla: El caso recuerda el arresto de la Sabar Tabar, una joven conocida como la "Angelina Jolie Zombie", quien fue detenida en Irán por sus publicaciones en redes: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A las condenas anunciadas el lunes se suma un reporte surgido este miércoles de que una sexta joven, la influencer Manar Samy, que ha recibido la dura condena de tres años de prisión por sus TikToks , los cuales han sido calificados por las autoridades como "incitaciones al desenfreno, la inmoralidad y despertar los instintos", según informa DailyMail.com. En los videos la jovencita -que también recibió una multa de $19,000- aparece bailando. La popularidad de TikTok se ha disparado en meses recientes gracias al encierro que se vive por la pandemia de COVID-19. El gobierno ha caído con fuerza sobre los usuarios de la plataforma para evitar que manden mensajes erróneos y que se opongan a los "valores morales de la comunidad egipcia", según se afirma.

