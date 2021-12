Capturan a dos sujetos por homicidio de cantante cubana asesinada en Cancún La cantante cubana Dayami Lozada, conocida como la “Barbie de la salsa”, fue asesinada en su domicilio, en el fraccionamiento Hacienda Real del Caribe de Cancún. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dayamí Lozada Dayamí Lozada | Credit: FACEBOOK/Dayamí Lozada La Fiscalía General del estado de Quintana Roo, en México, ha confirmado la detención de dos sujetos, identificados como Omar C. y José M., relacionados con el homicidio la cantante cubana Dayami Lozada, quien fue asesinada el pasado 27 de noviembre en su casa en Cancún. De acuerdo con el fiscal, la policía detuvo a un taxista que dio información que llevó a la captura de un hombre identificado como Omar C. en el municipio de Cozumel, quien proporcionó el arma de fuego a los autores materiales del homicidio. En la madrugada del sábado se detuvo a otro hombre identificado como José M., quien aparentemente condujo la motocicleta que se usó para llegar al domicilio de la víctima. De acuerdo con las pesquisas, se ha identificado a otras personas involucradas que ya son buscadas para ser detenidas. El fiscal explicó que el pasado 24 de noviembre en el bar Teresita 2 donde la víctima cantaba, sostuvo una discusión con una compañera que derivó en amenazas de muerte, por lo que el lugar fue asegurado y no se descarta esa línea de investigación, según varias publicaciones locales. La cantante cubana Dayami Lozada, conocida como la "Barbie de la salsa", murió a consecuencia de varios disparos en su casa en Cancún y, según versiones de los vecinos que avisaron a la policía el día del incidente, la mujer de 44 años recibió al menos cinco heridas de bala. Según las autoridades locales de Quintana Roo que acordonaron la escena del crimen, la cantante tenía heridas de bala directa que le causaron la muerte. La cantante de salsa cubana de 44 años había vivido en México por más de 15 años, donde trabajó en bares, discotecas y clubes nocturnos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cubana deja tres hijos huérfanos, dos varones, de 5 y 8 años, y una joven de 20 años que le seguía los pasos como cantante.

