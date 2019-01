Capturan al sospechoso del asesinato de la niña de 7 años, Jazmine Barnes, en Houston Carolina Trejos El conductor que se dio a la fuga luego del asesinato de Jazmine Barnes, de 7 años, será acusado de homicidio premeditado el lunes. Eric Black Jr., de 20 años, fue detenido el sábado por una infracción de tránsito y fue arrestado por posesión de marihuana, dijeron las autoridades de Texas. Pero gracias a una pista anterior de una fuente anónima, la policía supo que Black podría haber estado involucrado en el tiroteo del 30 de diciembre que cobró la vida de la pequeña Jazmine, quien recibió un disparo en la cabeza mientras viajaba en un automóvil con sus tres hermanas y su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Twitter/HCSOTexas El informante anónimo dijo que Black y otra persona, identificada en el tribunal como “L.W.”, dispararon contra el vehículo de la familia después de confundirlo con otro. En la corte el domingo, el sheriff se negó a nombrar a la segunda persona, citando una investigación pendiente. Pero los fiscales identificaron a Larry Woodruffe como el segundo sospechoso en una audiencia judicial para Black el sábado por la mañana, informó el Houston Chronicle. Durante el interrogatorio el domingo, Black admitió que manejó el vehículo utilizado en el tiroteo, mientras que un hombre en el asiento del pasajero fue quien disparó, según una declaración leída en voz alta. Black también dijo que el arma utilizada en el tiroteo estaba en su casa, dice la declaración jurada. Los oficiales encontraron una pistola de 9 mm compatible con carcasas recuperadas de la escena. Los registros de la cárcel indican que Woodruffe está bajo custodia por cargos de posesión de drogas. Pero no ha sido acusado en relación con el tiroteo, la investigación continúa en proceso. Black se vio cara a cara con el juez en la corte 176 del condado Harris el lunes a las 9 a.m. En la mañana de la muerte de Jazmine, la niña y sus tres hermanas todavía estaban en pijamas mientras su madre conducía a la tienda para comprar abastos para el desayuno. Alrededor de las 7 a.m., un hombre condujo junto a su auto y abrió fuego. La madre de Jazmine, LaPorsha Washington, de 30 años, recibió un disparo en el brazo, mientras que su hermana menor, de 6 años, resultó herida por cristales rotos. Minutos después, Jazmine fue declarada muerta. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

