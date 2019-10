Captan momento exacto de la detención del hijo de El Chapo Guzmán. Así se vivió la captura de Ovidio Por fin han visto la luz las imágenes que demuestran el momento exacto de la detención del joven y que enseñan cómo se llevó a cabo el operativo en Culiacán. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante casi dos horas el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su equipo de gobierno detallaron este miércoles cómo fue el operativo que llevó a la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y que provocó un auténtico caos en las calles de Culiacán. El momento tenía lugar el pasado 17 de octubre y las imágenes de ese instante fueron compartidas de forma oficial por las autoridades con el fin de dar transparencia a un caso que ha generado mucho debate. La grabación muestra a los militares en una cochera con sus fusiles en posición de disparar. La puerta de la vivienda del joven, conocido como El Ratón, se abre y salen una mujer y otro chico; en ese instante se da la orden de que salga Ovidio que inicialmente se resiste pero que finalmente entregará su pistola y se entregará a los soldados. El joven se mostró colaborativo en todo momento durante su entrega ante los 35 militares que le esperaban. "Ya paren todo oiga, ya me entregué", se limitó a decir. Su detención causó una auténtica revolución en las calles de Culiacán donde pedían su inmediata liberación. Balaceras, gritos y enfrentamientos fueron los protagonistas de una jornada llena de tensión y amenazas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas después el gobierno mexicano decidió poner en libertad a Ovidio, quien aseguran nunca estuvo en la lista de los más buscados por la DEA, la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos. Image zoom Mugshot Con este despliegue informativo que se hizo a los medios, el gobierno mexicano pretendía informar con claridad de "todo lo que sucedió". El presidente de México y su equipo decidieron soltar a Ovidio, según cuentan, para proteger la vida de los ciudadanos en Culiacán donde había estallado una auténtica guerra. Con esta liberación antepusieron salvar vidas a comenzar una guerra contra el narco. Advertisement

