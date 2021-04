¡Ataque al capitolio! Un oficial de seguridad murió y otro está hospitalizado tras violento incidente El capitolio está en estado de alerta tras inesperada agresión hoy Viernes Santo. Un hombre estrelló su auto contra una barricada del capitolio en Washington, D.C., y salió con cuchillo en mano. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El capitolio de Estados Unidos vuelve a estar bajo ataque. Hoy Viernes Santo esta noticia de última hora sacudió a Washington, D.C. Un conductor estrelló su vehículo contra una barricada frente al capitolio, atropellando a dos agentes de policía. El hombre se bajó del carro con un cuchillo en la mano y fue abatido a tiros por las autoridades. El agresor —cuya identidad no ha sido revelada—murió tras ser llevado de emergencia a un hospital cercano. Uno de los dos policías del capitolio que fueron atropellados murió, mientras que el otro sigue hospitalizado, informó a la prensa el jefe interino de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman. Las autoridades aseguran que la amenaza fue controlada y no parece ser un ataque terrorista. No se ha reportado ninguna relación entre este ataque al capitolio y los disturbios ocurridos el 6 de enero, cuando simpatizantes del expresidente Donald Trump entraron a la fuerza al edificio, sembrando el caos. Según reportes, el incidente ocurrió en un retén cerca de la sede del Congreso estadounidense, a unas 100 yardas de la entrada al ala del Senado, poniendo en evidencia una vez más la vulnerabilidad de este edificio. CNN reporta que al menos uno de los oficiales del capitolio fue apuñalado y que el agresor no estaba en el radar de la policía del capitolio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN U.S. Capitol On Lockdown Due To External Security Threat Image zoom Credit: Win McNamee/Getty Images Miembros de la Guardia Nacional, armados con cascos, uniformes blindados y escudos, llegaron sobre las 2 p.m. para tener más seguridad en la zona. Capitol Police officers stand near a car that crashed into a barrier on Capitol Hill Image zoom Credit: J Scott Applewhite/AP/Shutterstock Este violento incidente estremeció a la capital del país y sigue bajo investigación.

