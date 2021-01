Close

Caos en Washington: seguidores de Trump asaltan el Capitolio

Simpatizantes de Donald Trump se congregaron frente al Capitolio en Washington D. C. para expresar su descontento ante las alegaciones de Trump de fraude electoral. La protesta se volvió violenta cuando un sinfín de personas, algunas armadas, asaltaron el Capitolio, sembrando el terror. Los detalles y las imágenes más impactantes de esta noticia en desarrollo.

Asalto al capitolio

Protestantes con banderas de Donald Trump entraron por la fuerza al Capitolio, poniendo en vilo al país.

Restaurando el orden

La policía ha tratado de dispersar las manifestaciones y la guardia nacional está alerta ante esta tensa situación.

Biden rompe el silencio

Algunos de los protestantes llevaban banderas estadounidenses y vestuarios muy llamativos. "Nuestra democracia está bajo un asalto sin precedentes, esto es algo que no se parece a nada que hayamos visto en los tiempos modernos. Un asalto al alcázar de la libertad, el propio Capitolio", dijo Biden desde Wilmington.

Día sin precedentes

Manifestantes entraron al Congreso de Estados Unidos. Las imágenes han dejado a muchos en shock.

Violento inicio del 2021

Washington está bajo un toque de queda.

Florece el resentimiento

Las dos cámaras del Congreso estadounidense estaban en sesión para certificar los votos emitidos por el Colegio Electoral el 14 de diciembre, que nombraron a Joe Biden como presidente electo. Tras una breve pausa por los disturbios, el Senado volvió al Capitolio.

Mike Pence reacciona

El vicepresidente Mike Pence escribió en Twitter: "Este ataque en nuestro Capitolio no será tolerado y los que estén involucrados serán procesados con todo el peso de la ley".

Odio desbordante

Se escucharon tiros y se reportó la muerte de una mujer durante el incidente, además de varias personas heridas.

Donald Trump pide orden

El presidente electo Joe Biden le pidió a Donald Trump que interviniera para detener la violencia. Trump dijo a los manifestantes "los amamos", asegurando que entendía su dolor porque les "robaron las elecciones". Sin embargo, pidió cordura a los protestantes. "Tienen que regresar a casa. Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden. No queremos que nadie salga herido".

Momento histórico

Lo que comenzó como una protesta pacífica sin duda se ha salido de control. Los ojos del mundo permanecen sobre Washington D. C. mientras continúan las tensiones.

