Captan momento en que popular cantante haitiano se derrumba en un concierto en París y fallece Michael Benjamín "Mikaben" sufrió una convulsión frente a las miradas atónitas de público. El primer ministro de Haití lamenta su muerte. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mikaben Credit: Jack Vartoogian/Getty Images Impresionantes imágenes surgieron este fin de semana durante un concierto ofrecido en la ciudad de París por el popular cantante de origen haitiano Michael Benjamin, conocido artísticamente como Mikaben, quien se convulsionó frente a las miradas atónitas del público, luego se derrumbó en pleno escenario y falleció. El artista de 41 años —quien era hijo del reconocido artista Lionel Benjamin— estaba dando un concierto celebrado este sábado en la sala de espectáculos Accor Arena de la Ciudad Luz como invitado del grupo haitiano Carimi, según informa la agencia noticiosa AFP. Repentinamente, el intérprete de éxitos como "Baby I Missed You" y "Fanm sa Move", se convulsionó y se derrumbó en el escenario, momento que fue captado por algunos asistentes al espectáculo y compartido por la red. En las impactantes imágenes se observa cómo el artista va caminando de espaldas al público hacia el fondo del escenario, de pronto se derrumba y luego de unos segundos sus compañeros corren hacia él para ver qué ocurría. "Estoy conmocionado por la muerte repentina del joven y muy talentoso artista Benjamin 'Mikaben'", exclamó por medio de su cuenta oficial de Twitter Ariel Henry, primer ministro de Haití. "Hemos perdido a una figura importante de la música haitiana". "RIP el rey", exclamó uno de muchos compañeros del artista aún incrédulos ante la tragedia. "Aún estoy en shock". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se presume que su muerte pudo deberse a un paro cardíaco. Que en paz descanse.

