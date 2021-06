Caníbal español recibe 15 años de cárcel por comerse a su madre Alberto Sánchez Gómez fue acusado de cortar el cuerpo de su madre en casi mil pedazos y comerse sus restos. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de más de dos años desde su arresto, Alberto Sánchez Gómez finalmente fue sentenciado por el brutal asesinato de su madre María Soledad Gómez. El español de 28 años, conocido como el "caníbal de Las Ventas", deberá cumplir una condena de 15 años en prisión por haber matado a su madre, cortado su cuerpo en pedazos y haberse comido sus restos. Además, deberá pagar alrededor de 73 mil dólares de compensación a su hermano. La sentencia se da luego de que un jurado rechazara su defensa en la que alegaba que estaba "psicológicamente perturbado", al momento del incidente, de acuerdo al diario USA Today. Durante el juicio que duró dos semanas, el sospechoso aseguró a la corte que sufrió de un episodio psicótico, en el que escuchó "mensajes ocultos", que le ordenaban asesinar a su madre, según el programa Fox News. Gómez, además, declaró que no recordaba haber cortado a su mamá en pedazos o haberse comido sus restos. Sin embargo, un oficial que estuvo presente durante su arresto, testificó que el sospechoso confesó haber estrangulado a su madre, atacándola por detrás. "Se había comido algunas partes de su cuerpo, algunas cocidas y otras crudas, y le había dado algunos pedazos a su perro", declaró el oficial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la revisión de la evidencia y las declaraciones presentadas, la corte española dictó la sentencia de más de una década y el pago por daños a su hermano, reportó la BBC. Alberto Sánchez Gómez Alberto Sánchez Gómez | Credit: Facebook Gómez fue arrestado en febrero del 2019, luego de que la policía encontrara los restos de María Soledad de 68 años, dispersados alrededor de su hogar, tras la llamada de una amiga preocupada por su bienestar. Las autoridades encontraron alrededor de mil pedazos del cuerpo de la mujer en bolsas plásticas, en la nevera y en cajones en diferentes cuartos de su residencia. Su corazón, cabeza y manos fueron aparentemente encontrados sobre su cama. "Sí, mi madre está aquí. Yo y el perro nos la hemos comido pedazo a pedazo", habría dicho Gómez al momento de su detención. Alberto Sánchez Gómez Credit: Policia Nacional Desde su arresto, el joven sostuvo que escuchaba voces en su cabeza de vecinos, familiares y algunos famosos, que le ordenaban realizar el asesinato. Aparentemente, Gómez tenía un historial de violencia contra su madre. Al momento del asesinato, había violado una orden de restricción.

