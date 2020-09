10 canciones hispanas que nunca pasarán de moda ¿Cuáles son las canciones que nunca pueden faltar en una fiesta latina y que ponen a bailar a cualquiera? Te lo contamos. Por Andrés Rubiano Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 15 de septiembre marca el inicio de la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, una época en la que se festeja la gran influencia que ha tenido la comunidad hispana en la historia del país. Desde luego, la música es un elemento primordial dentro de la cultura hispana y por ello, cuando se habla de celebración, siempre será protagonista. Por esta razón, nos dimos a la tarea de crear un listado con 10 de las canciones en español más recordadas y que a pesar de los años siguen siendo éxitos infaltables en cualquier fiesta latina. Aunque se nos quedan muchos éxitos por fuera de este listado, aquí están nuestras 10 canciones hispanas que nunca pasarán de moda. ¿Cuáles agregarías? “Lambada” En 1989, el grupo brasileño Kaoma lanzó su canción “Lambada” y desde entonces se transformó en uno de los sencillos latinos más sonados en el mundo entero. Otros de los temas brasileños que también le han dado la vuelta al planeta son el afamado "Tic, Tic Tac" de la agrupación Carrapicho y “Magalenha” del reconocido compositor Sergio Mendes. “Macarena” El dúo español Los del río, conformado por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigone, inició su recorrido musical en la década de los 60. Casi 30 años después, a mediados de los 90, el grupo alcanzaría el éxito mundial con “Macarena”, una canción que aún pone a bailar a propios y extraños. “El meneaito” El cantante panameño Gaby le regaló al mundo otra de las canciones que ha hecho bailar a millones: “El meneaito”. Casi tres décadas después que el tema fuera lanzado al mercado, continúa siendo otro de los clásicos infaltables en una fiesta latina. “Mayonesa” El 2001 fue el año en que el grupo uruguayo Chocolate se puso de moda, no solo por su canción “Mayonesa”, también por la peculiar coreografía que acompañaba el tema. “La bomba” Aunque no muchos recuerden el grupo boliviano Azul Azul, las notas de su éxito mundial “La bomba” de seguro aún permanecen en la memoria de millones. “El tiburón” Si el reguetón es “king” de la actualidad musical, el hip hop/merengue/house hizo lo propio en la década de los 90. Grupos como Proyecto Uno, Sandy & Papo, Ilegales y Fulanito lograron alcanzar gran fama internacional con su música, pero sin duda, “El tiburón” se transformó en el himno que inmortalizó este género musical. “Sopa de caracol” ¿Quién podría haber predicho que una canción sobre una sopa podría convertirse en un éxito mundial? El grupo hondureño Banda Blanca lanzó en 1991 su tema “Sopa de caracol” y vaya que rompió todos los esquemas. “La bilirrubina” Desde luego, no podíamos dejar por fuera al gran maestro del merengue Juan Luis Guerra y “La bilirrubina”. Una de esas canciones de las que escuchas el nombre y tus caderas comienzan a moverse por sí solas. ¿Pueden creer que este sencillo ya tenga más de 30 años? “La vida es un carnaval” ¡De Cuba para el mundo! La voz de Celia Cruz también nos regaló uno de los clásicos infaltables en una fiesta latina: “La vida es un carnaval”. En 1998, tan solo cinco años antes de su fallecimiento, la Reina de la salsa dejó este himno que es el antídoto perfecto contra la tristeza. “Suavemente” Aunque el listado de éxitos inolvidables del merengue es inagotable, no quisimos dejar por fuera “Suavemente” del puertorriqueño Elvis Crespo, tema que lo lanzó al estrellato internacional y además se transformó en una de las canciones tropicales más exitosas en el mundo entero. Para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana, la revista Billboard publicó recientemente un listado con “Las mejores 50 canciones latinas de la historia”, dale una mirada y seguramente encontrarás algunos temas que te ayudarán a completar tu listado ideal de los infaltables en una fiesta.

10 canciones hispanas que nunca pasarán de moda

