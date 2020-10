Close

Dra. Tania Medina: “Mujeres, tóquense las mamas eso es la diferencia entre la vida y la muerte” La doctora dominicana Tania Medina crea campaña para concientizar a las mujeres latinas sobre la importancia de tocarse los senos para prevenir el cáncer de mama Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Hace apenas cinco años la doctora Tania Medina decidió tocarse por primera vez los senos. “Me di cuenta que la clave para ganarle la batalla este tipo de cáncer es tocarse”, dice la cirujana plástica que tras la muerte de su abuela por cáncer de mama decidió concientizar a las mujeres latinas sobre el tema. “Tóquense las mamas eso es la diferencia entre la vida y la muerte”. Junto a Tanya Charry, María Marín, Ingrid Macher, Paula Arcila entre otras celebridades, la dominicana creó la campaña Mujer tocarte las mamas es vida, proyecto del cual habló en exclusiva con People en Español. Image zoom Cortesía ¿Por qué hacer esta campaña? Mi abuelita murió de cáncer de ovario que es un cáncer que se relaciona con el cáncer de mama porque ambos con causados por las hormonas. [Además], un día estaba conversando con mis amigas y me di cuenta que ninguna se realizaba el autoexamen de mama que es tan importante para poder alcanzar el cáncer de manera temprana. Me di cuenta que la clave para ganarle la batalla este tipo de cáncer es tocarse. [De hecho] yo misma siendo médico empecé a hacerme el autoexamen hace cinco años y tengo 38 años. Image zoom Cortesía ¿Cómo fue que decidiste unir fuerzas con Maria Marin, Ingrid Macher, Paula Arcila, Tania Charry, Adriana Martin, Robmariel Olea, Gina Ulmos, Julia Alzate? María Marín es una mujer espectacular que tuvo cáncer de mama, Ingrid Macher también, busqué mujeres que eran afines a la causa. Tanya por ejemplo, no tuvo cáncer pero ella siempre ayuda a las mujeres. Hemos llevado la voz a muchas personas, muchas mujeres se me han acercado y eso me encanta. En República Dominicana también haremos campaña para que se hagan la mamografía gratis, vamos a llegar a muchas personas. ¿Cuál sería el mensaje para las mujeres hispanas? Mujeres, tóquense, eso es la diferencia entre la vida y la muerte. Tocarte las mamas es vida porque no podemos seguir cuidando a todos menos a nosotros. Tocarse en un signo de amor propio.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Dra. Tania Medina: “Mujeres, tóquense las mamas eso es la diferencia entre la vida y la muerte”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.