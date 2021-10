Canal de televisión en apuros tras trasmitir por error un video porno en su noticiero En una pantalla gigante, en pleno noticiero en vivo, salió por equivocación un video porno en vez de las noticias del tiempo ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michelle Boss video porno en el clip de clima Credit: KREM 2 La meteoróloga Michelle Boss vivió un momento incómodo cuando en pleno noticiero en vivo salió a sus espaldas, en una pantalla gigante, un video porno. El video de 13 segundos se trasmitió por error en el segmento de las noticias del clima del canal KREM 2, afiliado de CBS, en Spokane, Washington, reportó el diario The New York Post. Ni Boss ni su copresentador Cody Proctor reaccionaron al video. El video subió la temperatura y el canal recibió múltiples llamadas de televidentes para quejarse por el contenido obsceno. El departamento de policía investigó el incidente. Los ejecutivos del canal se disculparon por el "video inapropiado" y dijeron que se asegurarán de que algo así no vuelva a suceder. La estación de televisión podría enfrentar multas de la FCC por exponer a menores de edad a "programación indecente" en el horario de 6 a 10 p.m. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video mostraba a una mujer desnuda de espalda, reportó AdWeek. Sin duda esta imagen se ha vuelto viral y se convirtió inesperadamente en la noticia del día.



