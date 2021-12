Camionero que mató a 4 personas luego de fallarle los frenos es condenado a 110 años de prisión Rogel Aguilera-Mederos perdió el control de su camión en la I-70 el 25 de abril de 2019. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rogel Aguilera-Mederos Rogel Aguilera-Mederos | Credit: Rogel Aguilera-Mederos| CREDIT: DENVER POLICE Un camionero que perdió el control de su rastra de 18 ruedas y se estrelló contra una docena de vehículos en una carretera de Colorado en 2019 matando a cuatro personas, fue condenado a 110 años de prisión. El lunes, un juez del condado de Jefferson dictó la sentencia a Rogel Aguilera-Mederos por el accidente en la Interestatal 70, informa NBC News. El 25 de abril de 2019, Aguilera-Mederos conducía cuando fallaron los frenos de su camión de 18 ruedas, en el que transportaba madera, informa KMGH. A pesar de que la carretera tiene rampas de salidas para camiones, Aguilera-Mederos —un inmigrante cubano de 26 años que entonces tenía 23— no siguió por esa rampa y, en cambio, se estrelló contra el tráfico detenido. En el aparatoso choque perdieron la vida cuatro personas, Doyle Harrison, de 61 años, William Bailey, de 67, Stanley Politano, de 69, y Miguel Lamas Arrellano, de 24, y resultaron heridos varios más. Durante la sentencia del lunes, el tribunal escuchó a las familias de las víctimas. "Ha sido difícil, a veces se siente como ser la mitad de una persona", dijo Kathleen Harrison, quien perdió a su esposo Doyle Harrison, informa KCNC. "Me lo quitaron en un instante las acciones de una persona egoísta", dijo Juanita Bailey, la madre de la víctima Bill Bailey. En octubre, un jurado encontró al conductor del camión culpable de 27 cargos, incluidos cuatro cargos de homicidio vehicular. El lunes, Aguilera-Mederos dijo a la corte: "Me duele, le pregunto a Dios demasiadas veces por qué ellos y no yo. ¿Por qué sobreviví a ese accidente?". Si bien el juez reconoció que Aguilera-Mederos no tenía la intención de dañar a nadie, señaló que la ley estatal le obligaba a sentenciar al joven de 26 años a condenas consecutivas, informa KMGH. "Si tuviera la discreción, si pensara que tengo la discreción, no ejecutaría esas sentencias consecutivamente", dijo el juez A. Bruce Jones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Acepto y respeto lo que ha dicho el acusado sobre su falta de intención de lastimar a la gente, pero tomó una serie de decisiones terribles, decisiones imprudentes", dijo el juez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Camionero que mató a 4 personas luego de fallarle los frenos es condenado a 110 años de prisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.