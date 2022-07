¡Esta es la cantidad que cobraban por transportar a migrantes en el llamado 'camión de la muerte'! Los contrabandistas exigían altas sumas de dinero para realizar el largo viaje que terminó con la vida de 53 personas, incluyendo niños y mujeres originarios de México, Guatemala y Honduras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los inseparables primos Wilmer Tulul y Pascual Melvin Guahiac, se despidieron de sus familias y su pequeño poblado en el área indígena de Guatemala, con el sueño y la esperanza de crear un mejor futuro para ellos y los suyos. Los niños de 13 años, se embarcaron en la peligrosa travesía por llegar a Estados Unidos y convertir en realidad lo que ellos pensaban era el sueño americano. Desafortunadamente, Wilmer y Melvin no lograron llegar a la tierra prometida, y perecieron junto a más de 50 migrantes, que buscaban una mejor vida. La última vez que la madre de Wilmer escuchó su voz, fue a través de un mensaje de voz anunciando su partida, reportó la agencia Associated Press. "Mamá ya nos vamos", aseguró Magdalena Tepaz, que decía el audio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN TOPSHOT-GUATEMALA-US-MIGRATION-CHILDREN-DEATH Migrantes muertos en San Antonio, Texas | Credit: Photo by JOHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images El padre de Wilmer reveló que lo único que deseaba su pequeño, era poder darles una mejor vida a sus tres hermanos, esperando poder tener una casa propia algún día, un sentimiento compartido con Melvin. María Sipac Coj, madre de Melvin, reveló que su hijo y su primo eran inseparables. Habían crecido juntos y hacían todo el uno para el otro. "[Melvin] quería estudiar en Estados Unidos, y trabajar y después construirme una casa", dijo María. Para ayudarlos a cumplir su sueño, familiares de los adolescentes viviendo en el país, lograron reunir $6,000 y pagarle al traficante para llevarlos hasta Houston, Texas. Pero los niños no llegaron y la promesa de una nueva casa para sus padres jamás se cumplirá. GUATEMALA-US-MIGRATION-CHILDREN-DEATH Migrantes muertos en San Antonio, Texas 'Camión de la muerte' | Credit: Photo by JOHAN ORDONEZ/AFP via Getty Images Wilmer y Melvin fueron dos de los 53 migrantes que fallecieron en conexión al llamado caso 'camión de la muerte' en San Antonio, Texas, luego de que el tráiler en el que viajaban fuera abandonado por el chofer, Homero Zamorano, de 45 años. Los familiares que los esperaban tuvieron que dar la triste noticia a sus padres, mientras el gobierno de su país confirmaba la noticia, de acuerdo a People. El miércoles, la madre de otros dos jóvenes confirmó la muerte de sus hijos. Karen Caballero, reveló a Noticias Telemundo, que tras la negación de poder ingresar al país legalmente, sus hijos Fernando José Redondo Caballero y Alejandro Miguel Andino Caballero, junto a su nuera Margie Tamara Paz, de 24 años, emprendieron el mortal viaje desde Honduras, según el Washington Post. TOPSHOT-US-MIGRANT-ACCIDENT-TEXAS Tragedia en San Antonio, Texas | Credit: Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images El pasado lunes, 48 personas fueron encontradas muertas dentro del tráiler, 22 originarias de México, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. Otros 16 individuos fueron trasladados a hospitales cercanos, donde fueron declarados muertos. Las autoridades no han podido identificar el origen de procedencia del resto de los fallecidos. "Las autoridades están trabajando con los consulados extranjeros para notificar apropiadamente a los familiares de los fallecidos", informó el Departamento de Justicia a través de un comunicado. El chofer del camión fue arrestado horas después del hallazgo. Zamorano fue trasladado a un hospital debido a que se encontraba bajo los efectos de metanfetaminas. Otros dos individuos fueron detenidos en una localidad alterna en conexión con el caso.

