Recogedores de basura rescatan con su camión a niña de 10 años que fue secuestrada Cuando Dion Merrick y Brandon Antoine se dieron cuenta que la presencia del auto, que era buscado por medio de una alerta ámbar, lo encajonaron y no lo dejaron ir. Por Mayra Mangal Dion Merrick y Brandon Antoine, dos empleados de una empresa de recolección de basura de Louisiana, han sido calificados como héroes luego de su valiente y oportuna intervención al ayudar a rescatar con su camión a una niña de 10 años que había sido secuestrada por un pedófilo. Los hechos ocurrieron el pasado lunes hacia las 7:30 a.m., cuando ambos manejaban el vehículo perteneciente a la empresa Pelican Waste & Debris. Durante su ruta notaron la presencia de un carro que les parecía conocido. El auto, un Nissan Altima color plata modelo 2012, estaba aparcado en un campo lodoso cercano a la carretera Burton Plantation, despertando sospechas de ambos recolectores de basura. De pronto se dieron cuenta que el carro era buscado por medio de una alerta ámbar emitida en todo el estado de Louisiana el sábado previo en conexión con la desaparición de una niña de 10 años. "Pero, algo me dijo, pensé: '¿Qué hace ese carro en ese campo así? ¿Qué hace ese carro?'", se escucha exclamar a Merrick mientras se grababa con el teléfono para documentar lo que estaba ocurriendo. "Él me dijo como que B, ése se parece al carro Nissan de la alerta ámbar", replicó Antoine. El video capta el momento en que encajonaron al sospechoso, posteriormente identificado como Michael R. Sereal, de 33 años, y con un historial de delitos sexuales. "Miren lo que hice", exclamó Merrick apuntando la cámara de su teléfono hacia el camión de la basura. "Miren dónde se estacionó. Lo bloquée con el camión y me aseguré que no pudiera salir", según informa KTAC una filial de CBS News en Acadania, Louisiana. Merrick llamó al 911 y luego colgó el video en Facebook. Ahí se puede observar cuando elementos de la Policía de St. Martin Parish llegan al lugar y mostrando sus armas arrestan al sospechoso. La niña rescatada fue trasladada a un hospital cercano para su evaluación. Image zoom Credit: Iberia Parish Sheriff's Office Tanto Antoine como Merrick son padres de familia y según comentaron el haber intervenido fue una decisión que no pudieron evitar. "Esa niñita está a salvo ahora. Gracias a Dios caray, Porque yo tengo mi propia hijita. Yo estoy trabajando, hago lo que puedo", aseguró Merrick en su video afirmando que la odisea le tocó el corazón. "Luego de eso le llamé a uno de mis hijos y le dije 'Te amo y no puedo esperar a verlos todos y darles un abrazo'". Sereal permanece bajo custodia de las autoridades y según confirma People es un criminal sexual registrado en el estado de Louisiana que además fue sentenciado en 2006 en relación a un crimen con un menor.

